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Артисты Александринского театра репетируют премьеру в Псковском театре драмы

6 июня, в Пушкинский день, в Пскове состоится премьера первого совместного спектакля Псковского и Александринского театров «Пир». Старейшины обеих трупп репетируют премьеру в Псковском театре драмы, работает над постановкой молодой режиссер Александринского театра Алексей Демидчик, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

В спектакле прозвучат фрагменты из «Маленьких трагедий», «Евгения Онегина», стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Вакхическая песнь», «Надежды сладостной младенчески дыша», «Из Пиндемонти» и другие. В «Пире» царит слово Пушкина, его «Маленькие трагедии» и стихотворения разных лет – от программных до блестящих мелочей вроде едких эпиграмм.

В название спектакля, по словам режиссера, заложена не только отсылка к одной из маленьких трагедий Пушкина, но и то чувство, которое испытает зритель, – упоение поэзией. «Хочется, чтобы зрители задумались о том, как Пушкин может восприниматься сейчас, как могут звучать его строки. Зритель должен посмотреть и подумать: “Да, Пушкин и такой может быть: где-то мрачный, где-то веселый”», – говорит Алексей Демидчик.

В спектакле заняты артисты обеих трупп – Псковского театра драмы и Александринского, совместные репетиции проходят на большой сцене псковского театра.

«Они смотрят на нас, мы смотрим на них, учимся, – поделился заслуженный артист России, актер Псковского театра драмы Сергей Попков. – К нам приехали мастодонты, старшее поколение артистов Александринского театра, это старая русская актерская школа. Вот у кого стоит поучиться молодежи: как держать слово, как подавать его. Я смотрю на Николая Сергеевича Мартона с таким уважением, с таким восхищением – это настоящее удовольствие. А они, наверное, присматриваются к нам: что мы умеем, чего мы стоим. Происходит взаимный творческий обмен».

Премьера спектакля «Пир» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 6 июня, в день 222-летней годовщины рождения Пушкина.

На одну сцену выйдут легенды Александринского театра – народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Волков, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Эра Зиганшина, народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Николай Мартон и мэтры псковской сцены – народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.

Обратите внимание: в этом сезоне спектакль будет сыгран всего один раз. Осталось считанное количество билетов в кассе и на сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/feast.