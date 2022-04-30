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Сцена / Спектакли

Премьеру спектакля по рассказам Булгакова покажут в псковском драмтеатре

06.05.2022 18:18|ПсковКомментариев: 0

Премьера спектакля «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 12, 13 и 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Мария Кузьмина

«Режиссер Антон Федоров избавляется от бытовой реалистичности и пугающих подробностей при помощи формы – спектакль решен на стыке жанров мультфильма, черно-белого кино и клоунады. Это не упрощает смысла булгаковского высказывания, а, наоборот, обнажает экзистенциальные вопросы, звучащие в этом тексте», - отметили в театре.

В новом спектакле соединятся цикл «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий». Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории. «История Полякова – про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», – прокомментировал режиссер.

«В спектакле между строк звучит вопрос: “Что всем нам делать в этой вьюге?” – поясняет Антон Федоров. – У каждого из нас в голове, так или иначе, воет эта вьюга, и избавиться от нее невозможно. Просто в какой-то момент ты приходишь в точку, когда остается только выбрать: либо ты борешься, либо ты погибаешь».

В новом спектакле режиссер стремится разорвать шаблон восприятия этого текста. «Мы пытаемся сделать мультфильм. Рамки этого жанра позволяют избежать чернухи, уйти от бытовых подробностей. Например, мультфильм “Ежик в тумане” – это, по сути, кошмар, но история рассказана так мило, что ты этого не чувствуешь. Мы ищем на стыке жанров: то ли клоунского, то ли мультипликационного, то ли черно-белого кино, то ли кинохроники», – отмечает Антон Федоров.

Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко (Доктор) и Камиль Хардин (Поляков). Также в «Морфии» заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Режиссер и художник спектакля – Антон Федоров, известный театральный режиссер (многие московские театралы уже называют его «культовым»), сотрудничавший с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», ученик выдающегося режиссера Юрия Погребничко.

Над световым оформлением спектакля работает художник по свету Александринского театра Игорь Фомин, создавший световые партитуры более чем к ста спектаклям, многократный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска», неделю назад ставший ее лауреатом.

Премьера спектакля «Морфий» состоится 12, 13 и 29 мая на большой сцене Псковского театра драмы. Купить билеты можно на официальном сайте театра.

Теги: #театр #псков #премьера
Источник: Псковская Лента Новостей
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