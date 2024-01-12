Ксения Чехова об особенностях спектакля «Мой не мой»: Нецензурная лексика будет

Об особенностях премьерного спектакля «Мой не мой» рассказала артистка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, исполнительница главной роли Ксения Чехова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».
Напомним, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 27 и 28 января покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016), идущей в десятках театров и номинированной на Национальную театральную премию «Золотая маска».