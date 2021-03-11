Блоги / Анна Бешотен

С детьми можно все: пять необоснованных страхов молодых родителей

Какие вы смелые родители - ничего не боитесь!

Многих восхищал наш семейный стиль жизни с младенцем - мы всегда были мобильны и ни в чем себя не ограничивали, мы позволяли ребенку то, что другие считали недопустимым. Конечно, мы держались в рамках разумного, оставив только излишние страхи в стороне.

В обществе, с навязанными стереотипами, тяжело отказаться от устоявшегося клише поведения с ребенком. Но как показывает опыт, не все пунктики «правильных» родителей, на самом деле, на благо ребенку.

Мой сын Томас на приеме у педиатра.

На всякий случай уточню, я уважаю выбор каждого, никого ни к чему не призываю, я просто делюсь своими наблюдениями и мнением, основанном на личном опыте.

Никому не показывать

Человек рождается на этот свет, чтобы жить в социуме. И чем дольше родители ограждают ребенка от него, тем сложнее им самим.

У меня по этому поводу два вопроса:

Зачем вообще выкладывать в интернет фото ребенка, если вместо лица красуется сердечко или смайлик?

И стоит ли выходить гулять с ребенком на улицу, если он запакован от чужих глаз так, что в коляску с трудом проникает воздух?

Простите, но мне кажется это нелогичным. И если с фотографиями ребенку самому (не беру во внимание верующих в сглаз) не причиняется вреда, то с прогулками с завешенной и закрытой коляской - напротив. Прогулки на свежем воздухе без него как такового не имеют смысла.

Стерильные условия

Страх показывать ребенка другим людям перерастает иногда в полный запрет на общение. Сюда же добавляется и боязнь заразить ребенка вирусным заболеванием. И как следствие наступает изоляция младенца в стерильном помещении. Поверьте, здесь нужен баланс.

Намеренно созданные стерильные условия просто не позволят младенцу выработать иммунитет к внешним воздействиям.

Когда нашему сыну была неделя, мы впервые вышли на семейный ужин в ресторан, и в этом не было ничего страшного.

Большинство подобных страхов с наибольшей интенсивностью проявляют себя с первым ребенком, а со вторым можно уже и с пола упавшую печенюшку дать доесть.

Температурный режим

Перебор с одеждой случается часто. Я не знаю точно природу этого страха, но кажется, он кроется в пословице «Пар костей не ломит». Однако я бы посоветовала ребенка одевать все же, как и себя.

Чрезмерное укутывание, как и очень высокая комнатная температура - корень частых простудных заболеваний.

Чтобы сдержать температуру многие отказываются от проветривания, тем самым поднимая снова проблему отсутствия свежего воздуха.

В кабинете педиатра в Германии сфотографировала рекомендации для здорового сна младенцев. Обратите внимание - свежий воздух и комнатная температура 16-18 градусов.

Не беспокойтесь, ребенок обязательно даст вам знать, что ему холодно или жарко. Он такой же человек, как и вы, просто надо научиться его слышать и понимать.

Путешествие с младенцем

Он у нас еще очень маленький, чтобы с ним путешествовать. Слышали и такое не раз, правда?

Если нет медицинских противопоказаний, то с ребенком можно все.

Первое путешествие на машине (600 км на круг) с моим вторым сыном мы совершили, когда ему было 10 дней, а второе - в 2 месяца, но уже расстояние было 2200 км в одну сторону и столько же обратно.

Моему сыну Томасу на фото в аэропорту 4 месяца.

Летали тоже регулярно. Ведь до двух лет детям можно бесплатно на руках у родителей. Так что откладывайте сомнения в сторону и пользуйтесь моментом. Кстати, с детьми до года куда легче путешествовать, чем с года до двух, когда они становятся более активными.

В бассейн с младенцем

Многих также напрасно пугают общественные бассейны и бани. Не обязательно посещать только детские группы. Когда Томасу исполнился один месяц, мы стали регулярно (один-два раза в неделю) посещать бани и бассейны.

Томас с папой в аквапарке.

Так как мы заядлые банщики, то и сына приучили. Могу только отметить, что простудные заболевания не беспокоили.

Если вы сомневаетесь, то не делайте! С ребенком надо поступать уверенно и так, как вам будет удобно и спокойно, потому что дети очень сильно чувствуют тревожность родителей.

Ваша #fraubeschoten