С детьми можно все: пять необоснованных страхов молодых родителей

Какие вы смелые родители - ничего не боитесь!
Многих восхищал наш семейный стиль жизни с младенцем - мы всегда были мобильны и ни в чем себя не ограничивали, мы позволяли ребенку то, что другие считали недопустимым. Конечно, мы держались в рамках разумного, оставив только излишние страхи в стороне.
В обществе, с навязанными стереотипами, тяжело отказаться от устоявшегося клише поведения с ребенком. Но как показывает опыт, не все пунктики «правильных» родителей, на самом деле, на благо ребенку.
Человек рождается на этот свет, чтобы жить в социуме. И чем дольше родители ограждают ребенка от него, тем сложнее им самим.
У меня по этому поводу два вопроса:
Простите, но мне кажется это нелогичным. И если с фотографиями ребенку самому (не беру во внимание верующих в сглаз) не причиняется вреда, то с прогулками с завешенной и закрытой коляской - напротив. Прогулки на свежем воздухе без него как такового не имеют смысла.
Страх показывать ребенка другим людям перерастает иногда в полный запрет на общение. Сюда же добавляется и боязнь заразить ребенка вирусным заболеванием. И как следствие наступает изоляция младенца в стерильном помещении. Поверьте, здесь нужен баланс.
Намеренно созданные стерильные условия просто не позволят младенцу выработать иммунитет к внешним воздействиям.
Большинство подобных страхов с наибольшей интенсивностью проявляют себя с первым ребенком, а со вторым можно уже и с пола упавшую печенюшку дать доесть.
Перебор с одеждой случается часто. Я не знаю точно природу этого страха, но кажется, он кроется в пословице «Пар костей не ломит». Однако я бы посоветовала ребенка одевать все же, как и себя.
Чтобы сдержать температуру многие отказываются от проветривания, тем самым поднимая снова проблему отсутствия свежего воздуха.
Не беспокойтесь, ребенок обязательно даст вам знать, что ему холодно или жарко. Он такой же человек, как и вы, просто надо научиться его слышать и понимать.
Он у нас еще очень маленький, чтобы с ним путешествовать. Слышали и такое не раз, правда?
Если нет медицинских противопоказаний, то с ребенком можно все.
Первое путешествие на машине (600 км на круг) с моим вторым сыном мы совершили, когда ему было 10 дней, а второе - в 2 месяца, но уже расстояние было 2200 км в одну сторону и столько же обратно.
Летали тоже регулярно. Ведь до двух лет детям можно бесплатно на руках у родителей. Так что откладывайте сомнения в сторону и пользуйтесь моментом. Кстати, с детьми до года куда легче путешествовать, чем с года до двух, когда они становятся более активными.
Многих также напрасно пугают общественные бассейны и бани. Не обязательно посещать только детские группы. Когда Томасу исполнился один месяц, мы стали регулярно (один-два раза в неделю) посещать бани и бассейны.
Так как мы заядлые банщики, то и сына приучили. Могу только отметить, что простудные заболевания не беспокоили.
Если вы сомневаетесь, то не делайте! С ребенком надо поступать уверенно и так, как вам будет удобно и спокойно, потому что дети очень сильно чувствуют тревожность родителей.
Ваша #fraubeschoten