Почему в Германии детей этому учат на примере, а у нас - по учебнику

Поразительно, что в стране, где каждый кусок земли на вес золота, под образовательные цели ее не жалеют. Немецким школьникам показывают на примере, как растет картошка и другие культуры. Для этого создают небольшие, но показательные школьные сады.
Центральный школьный сад в Нойсе
Школьные сады не обязательно расположены на территории учебного заведения. В Нойсе, например, есть центральный школьный сад, который разбит в городском Ботаническом саду.
Школьный сад в Нойсе
Высокая грядка в школьном саду Нойса
Я представляю, как было бы интересно иметь на школьном дворе свой сад-огород. В Германии на таких небольших площадках учат детей не только видам растений, но и уходу за ними, полному циклу. Здесь даже есть компостная яма.
Как функционирует компостная яма
Почему в Германии так важно показывать на примере, а в России нет? Уверена, сейчас многие подумали, у нас этому учатся дети на дачах или в деревне. Но, спешу вас разочаровать или обрадовать, в Германии тоже есть дачи и деревни. Думаете, у всех городских детей есть такая возможность? Отнюдь.
Так и с морковкой обстоят дела для многих городских детей, а ведь у наших школ куда больше возможностей использовать земли под такие цели. Было бы здорово.
Ваша #fraubeschoten