Блоги / Анна Бешотен

Почему в Германии детей этому учат на примере, а у нас - по учебнику

Поразительно, что в стране, где каждый кусок земли на вес золота, под образовательные цели ее не жалеют. Немецким школьникам показывают на примере, как растет картошка и другие культуры. Для этого создают небольшие, но показательные школьные сады.

Центральный школьный сад в Нойсе

При школе

Школьные сады не обязательно расположены на территории учебного заведения. В Нойсе, например, есть центральный школьный сад, который разбит в городском Ботаническом саду.

Школьный сад в Нойсе

Помню, в моем детстве за обычной средней школой в Пскове (мой родной город) у нас был разбит яблоневый сад. Казалось, что он был разбит там только для того, чтоб нам было где устраивать субботники. А на школьном дворе пустовала большая зеленая поляна, и вот однажды наша учительница по биологии сказала, что мы будем разбивать там клумбу. Она привезла со своей дачи цветы, и мы их высадили. Учительница биологии была нашей классной, поэтому нам повезло получить такой интерактив на уроке.

Высокая грядка в школьном саду Нойса

Я представляю, как было бы интересно иметь на школьном дворе свой сад-огород. В Германии на таких небольших площадках учат детей не только видам растений, но и уходу за ними, полному циклу. Здесь даже есть компостная яма.

Как функционирует компостная яма

Почему в Германии так важно показывать на примере, а в России нет? Уверена, сейчас многие подумали, у нас этому учатся дети на дачах или в деревне. Но, спешу вас разочаровать или обрадовать, в Германии тоже есть дачи и деревни. Думаете, у всех городских детей есть такая возможность? Отнюдь.

У меня есть личный убедительный пример. Это не про садоводство, но про современные реалии городского ребенка. Когда моему старшему сыну было лет 6, я поняла, что он ни разу не видел живую корову. А ведь, правда, где городской мальчик мог увидеть корову? Я посадила его в машину и повезла на ближайшую ферму, где сторож с пониманием отнесся и даже показал нам новорожденного теленка.

Так и с морковкой обстоят дела для многих городских детей, а ведь у наших школ куда больше возможностей использовать земли под такие цели. Было бы здорово.

Ваша #fraubeschoten