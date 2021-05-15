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Сегодня за рулем был мой 15-летний сын: мы даже не поседели

15.05.2021 19:27|ПсковКомментариев: 0

За завтраком муж сказал: «Петр, сегодня ты едешь с нами гулять, тебя ждет сюрприз». 15-летний подросток ни о чем не догадывался, его даже не смутило то, что мы поехали на старой машине.

 

Мама, я сейчас поведу автомобиль?

На въезде на специальную тренировочную площадку радость от сюрприза и волнение мигом отразились в глазах сына.

Спокойствие, только спокойствие. Озвучили краткий курс по педалям и механической коробке передач, и поехали.

Петр впервые за рулем

В Германии на таких учебных автодромах за руль может сесть любой, у кого нет водительских прав. Главное условие, чтобы в машине был тот, у кого уже есть водительское удостоверение. Вся ответственность ложится на этого человека, поэтому возраст будущего водителя не учитывается. Рекомендовано детям от 15 лет.

В Германии юношеские права можно получить с 17 лет, но до 18 придется ездить с кем-то, у кого уже есть водительский стаж. А учиться водить можно начать раньше.

Вся ответственность легла на моего мужа

Красный свет - дороги нет

Площадка представляет собой миниатюрный городской маршрут с перекрестками, парковочными местами, регулируемыми светофорами и круговым движением.

Максимальная скорость передвижения - 30 км/час.

Красный свет - дороги нет

На площадке запрещено находится пешеходам. Оно и понятно. Трогающиеся со свистом машины то и дело глохнут, катятся не в ту сторону и т.д. А безопасность прежде всего.

Въезд на учебный автодром

Обучение на права в Германии дорогое. Один час вождения в автошколе будет стоить около 40 евро, а на таких площадках в среднем от 10 до 15 евро разовое посещение на 1 час, абонемент на 10 раз дешевле: примерно за девять часов платишь, десятый - в подарок.

Мы с младшим сыном наблюдали за процессом с заднего сиденья

Петр справился. Объективно, для первого раза просто супер. Только младший сын с заднего сиденья просил, чтобы мама все-таки села за руль.

Ваша #fraubeschoten

Теги: #вождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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