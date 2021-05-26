Блоги / Анна Бешотен

Подать документы в университет в Германии сложнее, чем учиться?

Подала документы. Чтобы написать эти два простых слова, мне пришлось пройти несколько весьма замысловатых и длительных квестов. Мой опыт будет полезен тем, кто планирует получить высшее образование в Германии и пока не понимает, что да как.

С чего начать?

Начинать стоит с досконального изучения сайта вуза. Обычно для иностранных абитуриентов есть отдельная страница, где будет расписано, что к чему.

Но! Это «что к чему» легко понять, только тогда, когда ты изучишь всю систему для поступающих.

Скриншот с сайта uni-assist.de

Против меня играли мои устаревшие представления. Мой российский опыт двадцатилетней давности искал какую-то приёмную комиссию, куда я принесу весь пакет документов и буду ждать зачисления. Ха-ха.

Осознать алгоритм действий, необходимых для подачи документов в любой немецкий вуз, оказалось не так легко.

Каждый институт или университет имеет свои правила и сроки подачи документов. Важно! Пути подачи разнятся для граждан Германии и иностранцев.

Изучив несколько университетских сайтов, выяснилось, что большинство из них завязано на единой системе для поступающих иностранцев UniAssist. По крайней мере, те три вуза, куда я готовила документы.

Поняла, прямого поступления в вуз не будет - всё придётся осуществлять через этот портал.

Зачем нужен UniAssist?

Если коротко, то эта система проверяет ваши документы и выдаёт заключение, что вы можете учиться в вузе в Германии, вдобавок переводит ваши оценки на немецкую систему, потому что на многих факультетах важен именно средний балл.

Если университет практикует подачу документов онлайн, то, считай, вы автоматически подали документы в вуз через этот портал.

Если для университета требуется VPD (предварительная документация - по сути, эта бумажка подтверждает и замещает ваш иностранный аттестат/диплом), то портал выдаёт только её, и уже к ней вы прикладываете остальные документы и подаёте пакет в «приёмную комиссию» или просто отправляете его по почте.

Так выглядит VPD. Если у вас получено уже высшее образование, то средний балл будет рассчитываться не из аттестата, а из приложения к диплому. Мой средний балл был 4,3, в переводе на немецкую систему - это 1,9. Теперь я поняла, зачем надо было всё-таки пересдать древнерусскую литературу.

Обработка документов для абитуриентов из восточной Европы занимает примерно 6 недель. Поэтому следует заранее позаботиться, так как в каждом вузе ограничены сроки приёма документов.

В одном, например, из мною выбранных, срок подачи документов на зимний семестр 2021/22 с 15 мая по 15 июня. То есть отправить документы в этот период только в систему UniAssist, означает, что вы не успели поступить в этом году. А результат обработки ваших документов этой системой действителен один год.

Придётся раскошеливаться

Начнём с хорошего, подать документы можно в неограниченное количество вузов. Однако некоторые вузы ограничивают возможность подать документы на несколько факультетов через UniAssist. Не пугайтесь, скорее всего, вам требуется тогда для поступления VPD, а уже с этой бумажкой вы сможете подать в универ документы на разные факультеты.

Скриншот с сайта uni-assist.de

Обработка документов для первого вуза - 75 евро, для всех последующих - 30 евро за направление.

В самой системе есть поиск предложений для поступления, можно выбрать по разным запросам - территориально, по вузу, по специальности и т.д. И закинуть в корзину, как в онлайн магазине.

Ещё одна важная новость - копии документов (с апостилем из России) и их переводов (уполномоченным переводчиком в Германии) должны быть заверены у немецкого нотариуса - это всё тоже круглая сумма и время!

Положительная новость в том, что пакет документов (заверенные копии) нужен один на все вузы, не очень радостная - пакет вы отправляете в Берлин безвозвратно.

Чек-лист

Повторюсь, в каждом вузе свои требования, поэтому проверяйте, что должно быть заверено, а что пройдёт простой копией, то и должно быть загружено в систему UniAssist и отправлено им почтой.

На некоторых сайтах вы не найдёте никаких пояснений, может просто стоять «документы об образовании». Плюс обязательно (если имеет место быть) подтверждение смены фамилии и сертификат, подтверждающий владение немецким языком для поступления в университет в Германии. Какой сертификат нужен именно вам, смотрите в требованиях к поступающим на выбранный факультет.

Если не удастся поступить в этот год, то можно попробовать в следующем - отправленный пакет будет продолжать действовать больше года, если постоянно пробовать поступать куда-то.

Мой муж шутит: «Подать документы сложнее, чем учиться». Надеюсь, проверить это уже этой осенью.

И вам теперь будет проще ориентироваться при поступлении в немецкий вуз после прочтения этого информационного материала. Желаю всем успехов, а вы поддержите меня, пожалуйста, лайками и подержите за меня кулачки. Спасибо.

Ваша #fraubeschoten