Блоги / Дина Дабришюте

Роботы, люди, снег

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.





Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Общественное затворничество.

Снег и менталитет.

Восстание Сережи, или Псковичи против роботов.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: mememix.net

Когда главными новостями были коронавирус и ограничения из-за него, казалось, что люди жаждут скорее сбросить оковы пандемии и уйти в отрыв по барам, ресторанам, музеям, театрам и концертам. Я была уверена, что так и есть до ознакомления со свежей статистикой. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что с марта этого года 22% россиян стали реже ходить в рестораны и кафе.

Чаще других признавалась в новых социальных привычках молодежь – от 25 до 34 лет. Глядя на эти данные, хочется пожалеть общепит. Буквально обнять и плакать! Чего только не пережила эта сфера за последние годы! С другой стороны, есть ощущение, что псковичи будто не имеют отношения к приведенной статистике. Я не знаю ни одного заведения в областном центре, где не будет очереди или полной посадки, например, во время обеда. Часто и вечером в пятницу особо некуда податься, если хочется спокойно посидеть. А очереди на авто в бывший «Мак»? А в КFC? Будто все только и делают, что едят с утра до ночи, не жалея денег.

Небольшой спад посетителей в кафе весной как будто бы был, соглашусь. Оно и понятно, людям надо было переварить новую реальность. Многие паниковали, боясь за свои накопления, переживали, будет ли в магазинах достаточно жизненно важных товаров, и сколько они теперь будут стоить. Летом как будто бы стало чуть спокойнее, наступил период отпусков. Даже просто гуляя по городу, без цели где-то поесть, я видела очень много посетителей в местах общепита. Так что со этой статистикой ВЦИОМа можно еще поспорить. Весьма любопытно рядом с приведенной ранее смотрится другая, которая гласит, что четверть россиян стала реже ходить в гости в этом году.

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Все с того же марта люди якобы сели по своим домам. Представляете? Добровольно! Оспорить или поддержать эти данные я не могу. Скажу лишь, что ряд моих знакомых до сих пор не общается с родственниками из-за разности взглядов на происходящее в стране. Но, согласитесь, так было всегда. Ссоры в семье – дело обычное, в каком-то смысле даже нормальное. Так что поверить в повышение физической разобщенности людей мне сложно. Даже если она и увеличилась, то не в этом году и не с началом СВО. Еще пандемия перенесла коммуникацию в виртуальный мир. Привычка чаще пользоваться мессенджерами, решать свои проблемы онлайн, так же учиться и работать осталась. «Дистант» перестал быть чем-то непонятным и страшным. Кроме прочего, он еще и дешевле обходится.

Так что, если подумать, свежие данные ВЦИОМ не говорят ни о резком падении уровня доходов россиян, ни о том, что общество тотально разобщено. Завсегдатаи кафе и ресторанов не перестали в них ходить, адепты интернет-общения и в гостях друг у друга параллельно переписываются в сотне чатов. Скоро Новый год и новая статистика. Какой она будет, зависит от нас с вами. Лично мне интересно, сколько процентов россиян откажется от застолья и по каким причинам.

Фото: picabu.ru

На этой неделе наступила календарная зима. Снег выпал немного раньше ее прихода. Хотя осадки были не продолжительные и умеренные, сильных морозов не было, но и такая погода обнажила типичные проблемы народа в холодный период. Судя по сугробам вдоль городских дорог, которые то оттаивали, то леденели, коммунальщики до последнего верили в то, снег будет исчезать на глазах. Но нет. К счастью, серьезных транспортных коллапсов в городе не наблюдалось, но каши на тротуарах и улицах хватило на всех. Досталось и водителям, и пешеходам. Парки при этом почищены хорошо, дорожки в них широкие и обильно посыпанные. Чего не скажешь о дворах, парковках у гипермаркетов и ТЦ. Ощущение такое, что там месячная норма осадков выпала за полчаса и никто еще не успел принять необходимые меры.

Тут уж на городские власти грешить нельзя. Вопросики к «управляйкам» и владельцам этих торговых площадок. Им, видимо, проще заплатить штраф, чем убрать снег. Псковичи и сами отчасти виноваты в снежном беспределе на дорогах: некоторые автомобилисты в зимний период продолжают пренебрегать правилами парковки, затрудняя уборку улиц. Подрядчики уже призывают народ к совести.

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ГИБДД тоже следит за порядком, проводя рейды и при необходимости выписывая штрафы. В снежные зимы только коллективная ответственность может спасти положение.

Кстати, пригодится она не только в городе.

Те, у кого есть дачи в СНТ и других товариществах, рискуют попасть на сто тысяч рублей, если на их территориях не будет своевременной уборки снега.

Хоть я обычно и одобряю различные меры государства для поддержания общественного порядка, в этом случае не могу полностью этого сделать. Чистые дороги в дачном товариществе, безусловно, нужны. Вдруг пожар или еще что, надо экстренным службам проехать, а между домов сугробы – непорядок. Но шансов, что такой несчастный случай представится, мало. А штраф при этом существенный. Дачникам резонно расчищать дороги не столько в целях безопасности, сколько ради удобства, чтобы хоть изредка наведываться на свой участок. Но ездят туда в не сезон немногие. Часто СНТ пустуют до наступления тепла, не у всех дачников есть теплые дома. Думаю, сто тысяч – слишком большая сумма штрафа за неубранный снег.

Вообще интересно наблюдать, как холодные месяцы года влияют на жизнь людей. Народ проявляется. Привычка плевать на правила парковки, сознательность или попустительство в уборке частной загородной территории, желание или нежелание выяснять отношения с недобросовестной «управляйкой», если она не сбивает сосульки с крыши или не убирает двор – эти и другие грани человеческого поведения многое говорят об обществе. Наблюдая зимой за происходящим вокруг как-то больше понимаешь ту самую загадочную русскую душу. Правда, часто кажется, что суть ее составляет лень. Но ученые говорят, что это качество имеет биологическую основу. Судя по всему, с российским народом все нормально круглый год.

Фото: pikabu.ru

Псковская область может спать спокойно – восстание роботов нам не грозит! Такой вывод я сделала, познакомившись с комментариями в соцсетях. В областной библиотеке робот Сережа провел урок и прочитал стихи.

На удивление звучал даже не Александр Сергеевич Пушкин, а Анна Андреевна Ахматова. Казалось бы, никакого оскорбления отечественный культуры. Появляется надежда, что роботы смогут прийти в школу, чтобы хоть кто-то там вел уроки (люди-то уже не идут к нашим детям!). Но что творится в комментариях к новости! Не удивлюсь, если на несчастного Сережу пойдут с вилами.

Начиналось все красиво: стратегическая сессия под названием «Использование цифровых технологий (сервисного робота) при организации и проведении просветительских мероприятий» собрала учителей литературы и старшеклассников города Пскова. Робот не только оживил классическое библиотечное мероприятие, на которых нередко дремлют все присутствующие, включая ведущих, но и привлек внимание к русской литературе. Даже высший интеллект служит во благо ценностям нации! Такое не снилось создателям «Матрицы».

Но уважаемые псковичи восприняли происходящее как личное оскорбление. Дескать, если у нас уже роботы читают стихи и проводят уроки, то зачем тогда люди нужны? Может, библиотекарей пора увольнять, раз они ничего уникального не делают? Подобное писали саркастичные комментаторы. Большинство же обвиняли власть - в бесполезной трате бюджетных средств, библиотеку - в глупости, Сережу ...в бездушии. В общем, никто не ушел не оплеванным. Основная мысль срача в комментах: нельзя роботизировать/автоматизировать образовательный процесс, с человеком должен общаться только человек.

Знакомясь с мнениями псковичей и гостей страницы ВК регионального комитета по культуре, мне хотелось постоянно сверяться с календарем. Какой сейчас год? Люди были в космосе? За научные открытия еще сжигают? Как граждане, которые строчат километры возмущенных слов в своем смартфоне, могут писать настолько дикие вещи, я не понимаю. А главное, зачем. Ведь никто не собирался ставить робота вместо человека на 40-минутное занятие. В наших школах интерактивные доски не везде есть, учителя на свои деньги материалы для урока печатают, а вы говорите, что теперь Сережи везде будут. Денег на это нет. Чтобы школьники хоть одним глазом увидели, какие вообще возможности могут быть у техники, как ее можно использовать не только на производствах, но и в образовательном процессе, и организован областной библиотекой интеллектуально-просветительский марафон. Но после прочитанного есть ощущение, что просвещать народ еще рано. Стоит, видимо, вернуться к доказательству, что Земля не плоская, и стартовать по новой в космос.

Перефразируя известную фразу профессора Преображенского из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» закончу так: боже вас сохрани, не читайте до обеда комментариев в социальных сетях. Никогда не читайте.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте