Блоги / Константин Калиниченко

Дети понедельника

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Вроде не бездельники, и могли бы жить…

Остров невезения

(муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенева)

Глядя на то, что происходит за окном, на глаза невольно наворачиваются слезы. Хотя черт его разберет – это от несовершенства бытия или же потому, что в Пскове начался сезон песчаных бурь. Начался, как и положено, по расписанию с первым весенним потеплением. Здесь все «по фэншую». Везде бы такую четкость и стабильность.

Увы, как обычно похвастаться нечем. Иногда мне кажется, что роман «Безнадега» великий Стивен Кинг написал под впечатлением от весеннего Пскова. Хотя, думаю, что для описания будней повседневного Пскова больше подходит песня «Остров невезения» из кинофильма «Бриллиантовая рука».

фото: mayday.rocks

Вот мы все (ну, практически все) не слепые и видим, как обстоят дела в городе. При любом уровне оптимизма в крови, радоваться, честно говоря, нечему. За происходящее, естественно, ругаем чиновников, и во многих случаях совершенно по делу. Но если посмотреть на ситуацию в целом, невольно опускаются руки и в голову лезут упаднические мысли – может просто у Пскова такая Карма? Как мифический царь Мидас превращал все в золото, так в Пскове любая, даже самая благая инициатива, неизбежно оборачивается недоразумением и проблемами. Смотрите сами.

С 1 января по всей стране началась т.н. «мусорная реформа». Из всех «утюгов» нам пояснили, что православное отечество натурально зарастает твердыми коммунальными отходами, граждане в данном вопросе демонстрируют полнейшую несознательность и волюнтаризм, и дальше так жить нельзя. И, стало быть, пора встать на современные рельсы, перенять европейский опыт, где все вопросы, возникающие между гражданами и мусором, решены окончательно и бесповоротно.

Как мне кажется, очень правильная история. Действительно, реформа назрела – утилизация отходов в цивилизованных странах давно является жестко регулируемой услугой, за которую граждане исправно платят. Вот и нам обещали, что платить мы будем не «просто так». Будет организован раздельный сбор мусора, разберутся с несанкционированными свалками, наладят вторичную переработку, а вместо пугающих внешним видом и названием мусорных полигонов появятся современные технологичные экотехнопарки. Тогда и заживем.

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Обещания звучали красиво, но в реальности из вышеперечисленного сбылось только увеличение суммы платежа, и весьма ощутимое. Более того, начало «мусорной реформы» ознаменовалось конфликтом регоператора «ЭкоПром» с основными подрядчиками, компаниями «АСПО» и «СпецТрансКом». У каждой стороны свое видение ситуации, объем претензий растет как снежный ком. При этом ответственные чиновники областной администрации предпочитают наблюдать и не вмешиваться в, как это сегодня называется, «спор хозяйствующих субъектов».

«АСПО» и «СпецТрансКом» подали на регоператора иски в Арбитражный суд, что с одной стороны, несомненно, прекрасно, потому как проблемы должны разрешаться в правовом поле цивилизованным путем. Вот только арбитраж – дело небыстрое, и рассмотрение взаимных претензий грозит затянуться на неопределенный срок. И в таком случае велика вероятность, что в Пскове начнется мусорный коллапс, как это было уже во многих городах России, например в Челябинске, Смоленске и т.д. В наличие у региональной администрации «плана Б», о котором в эфире Эхо Москвы в Пскове говорил руководитель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, честно говоря, верится слабо. Не потому, что не верю чиновнику, а потому, что сегодня в Пскове объективно нет подрядчика, который бы мог выполнять работу вместо АСПО и СпецТрансКома.

Как это может выглядеть на практике, наглядно показала история с уборкой мусора на псковских кладбищах. Напомню, компания-подрядчик «Базовый элемент» некоторое время назад досрочно разорвала контракт и прекратила уборку кладбищ. Сегодня на каждом из них – горы мусора, которые выросли буквально за пару недель. Включается административный ресурс, чиновники обещают лечь костьми, но к Пасхе привести кладбища в божеский вид. Это все хорошо. Вот только хочется спросить: а вся эта «мусорная реформа» затевалась для того, чтобы на ровном месте соорудить ворох новых проблем? И за что ни возьмись, ситуация аналогичная.

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Нет нужды сильно напрягать память – все прекрасно помнят, что в ноябре-декабре 2018 года в Пскове имел место небывалый по размаху ремонт дорог. Ремонтировали улицы Советскую, Металлистов, Рокоссовского, Байкова, и это далеко не полный список. Граждане возмущались, мол, что же это происходит? Асфальт кладут и в дождь, и в снег. Наверно, если бы город бомбили, и это не остановило бы асфальтоукладчиков. Городские чиновники разводили руками, дескать, все понимаем, но выбора нет – деньги из Москвы поступили под конец года. И если их не освоить, то из Москвы, как говорится, «прилетит», а следующих дорожных трАншей ждать придется до второго пришествия. Уж лучше так – в грязь и слякоть, чем возвращать неосвоенные деньги в федеральный бюджет. Что же до качества работ – ну, не судите строго, вы же, дорогие псковичи, все прекрасно понимаете.

Итоги работ в этот раз оказались еще плачевнее, чем обычно. Свежеуложенный асфальт земля псковская начала отторгать незамедлительно, так, что и до весны дороги не достояли. Разбираться с этим дорожным кошмаром пришлось губернатору лично. С одной стороны, это даже хорошо. Приличный «кнут» псковским дорожникам давно следовало прописать. Полагаю, психологический эффект от публичной порки впредь поможет некоторым работать более качественно и таки научиться класть асфальт по нормам и по ГОСТу. Вот только в какой нормальной стране такое видано, чтобы подобными вещами приходилось заниматься лично губернатору? Почему он должен отвлекаться от своей непосредственной работы, чтобы «раздавать пистоны» нерадивым асфальтоукладчикам? Получается, мы уже совсем не в состоянии что-либо делать нормально до тех пор, пока не прямиком в голову не прилетят ценные указания?

Прекрасная ситуация, очень характерная для Пскова, когда на поверку никто оказывается не виноват. Чиновники «вытряхивают» госконтракт на ремонт дорог в ноябре – вы скажете, что это – бред и саботаж? Но ведь деньги поступили аккурат к ноябрю, а пресловутый 44-ФЗ не позволяет разыграть контракт до поступления денег. Спросите, зачем же подрядчики идут на торги в глубокую осень, понимая, что будут делать дороги в лучшем случае под дождем? А куда им деваться? Распустить работяг и ликвидировать к чертовой матери бизнес?

Картина маслом: «Подрядчики»

Аналогичный сюжет в плане обслуживания и уборки дорог. Все уже буквально психуют по поводу того, что в зимний период город засыпают песком. Весенние пылевые бури нам гарантированы неиллюзорно уже который год. Ругают последними словами подрядчиков, на что те только руками разводят – мы все понимаем, но по контракту положено сыпать песок. Ругают чиновников, которые составляют такие контракты. Те, в свою очередь, разводят руки – мы и рады бы другое прописать, да выделяемых денег хватает только на песок и самые дешевые реагенты… И снова классика жанра: проблема налицо, но никто не виноват.

Еще один «маркер эпохи» – ситуация вокруг ГППО «Псковпассажиравтотранс». То, что предприятие выбрало тупиковый путь развития и медленно, но верно загибается, мы знаем не первый год. Даже поверхностный анализ позволяет сделать простой, как дважды два, вывод. Общественный транспорт становится рентабельным при цене на билет не ниже 60-70 рублей. Либо нужны мощные вливания из бюджета, притом регулярные. Понятно, что ни тот, ни другой вариант в современном Пскове совершенно нереальны.

Пригласили «эффективного менеджера» из Москвы – ну, вдруг он окажется кудесником и у него получится. Полгода прошло, и что мы видим? По городу бегают «Газели»-недомерки, автобусы стали ходить реже, водители время от времени митингуют, а суды завалены исками к предприятию, которое находится в безнадежной долговой яме. И, если глянуть на ситуацию непредвзято – ведь снова никто не виноват. Наши автобусы – отражение объективной реальности. Платить за билет цену «как в Европе» мы, естественно, не готовы. Так откуда там что-то возьмется?..

Впереди у нас, как известно, Ганза. Уже давно понятно, что основной задачей является не допустить эпического провала и не опозориться по полной. Все прежние мантры про «псковскую олимпиаду» сегодня воспринимаются как насмешка над здравым смыслом. Планировалось, что центром праздника станет стадион «Машиностроитель». Лет 5, наверно, рассказывали, какую из него к Ганзе сделают конфетку. В итоге сломать стадион – сломали, а вот новый к Ганзе сделать уже не успеваем. Будет у нас новый стадион. Но потом, когда-нибудь. И ведь могли же успеть: чиновники прилагали усилия, нашли подрядчика. Но тут снова напоролись на 44-ФЗ и, наверно, на какие-то еще ФЗ. Ведь в России всегда есть какой-нибудь закон, который не позволит поступить по логике и здравому смыслу. Сегодня там стадиона нет, зато все по закону. Получается, и здесь виноватых нет…

Вот так и живем. Любой сюжет у нас оборачивается ворохом проблем. Нет денег – проблема. Поступили деньги – тоже беда. Затевают в теории правильную реформу ТКО – но на практике разрушают неплохо работавшую систему уборки мусора. Берутся за ремонт дорог, да так, что потом приходится вмешиваться и разбираться губернатору лично. Живем в глубоко дотационном регионе, но толком не умеем осваивать поступающие из Москвы деньги, зачастую выбрасывая их на ветер или просто зарывая в землю. Пытаемся социально значимое предприятие спасти от гибели, но вместо этого только лишь толкаем его к краю пропасти…

Что не так у нас? Чиновники плохие? Бизнесмены-подрядчики? Но разве они к нам с Марса прилетают? Чиновники, подрядчики и прочие – это мы с вами, плоть от плоти, как ни крути… Законы плохие? Вряд ли. Если приглядеться, то по сути такие же, как во многих странах. Может быть, люди не такие? Да вроде обычные. Хотя тут вопрос дискуссионный, но, пожалуй, не стану разжигать…

Пускай каждый сам ответит на вопрос, почему у нас все вот так, как есть. Правильный диагноз больному, как известно, залог успешного излечения. А то, что Пскову и области нужно лечиться, думаю, ни у кого не вызывает сомнения…

Константин Калиниченко