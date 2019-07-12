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Клинический случай

12.07.2019 08:24|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Вас смущает то, что эти дураки в Вашингтоне фонтанируют бредовыми идеями? Вас совершенно не должно это смущать. Это как болезнь… в некотором роде разновидность энкопреза. Вы же не падаете в обморок, когда подобное случается у детей? Большой чиновник - это большой ребенок. Относитесь с пониманием к его слабостям…»

С.Кинг

Давно ни для кого не секрет, что Россия - страна контрастов и нереализованных возможностей. У нас неплохо получается создавать оружие, в том числе массового поражения. Любого, кто не с нами, при желании легко превратим в радиоактивный пепел. Но, когда дело доходит до продукции мирного назначения, тут хоть плачь - как ни стараются трудовые коллективы, а на выходе получается полная ерунда. Казалось бы, простейшие вещи, которые на Западе и Востоке давно штампуют с закрытыми глазами, у нас никак не получаются.

Дело тут даже не в набившем оскомину отечественном автопроме или многочисленных смехотворных потугах сделать нормальный российский сотовый телефон. Мы неплохо научились давить гусей и головки пармезана гусеницами бульдозеров, но оказались совершенно неспособны производить нормальный отечественный сыр.

Каждое утро, открывая Псковскую Ленту Новостей, испытываю волнение. Какая еще гениальная идея пришла в голову федеральным чиновникам? Вот, не далее как вчера, первая же новость, как из душа окатила:«В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ)».

Первой реакцией было полное недоумение. Того, кто генерирует эти инициативы, хочется спросить, что вы там такое курите забористое?

Вот, уважаемые соотечественники, представьте себе важного ответственного чиновника в каком-нибудь Минтрансе, который денно и нощно шевелит извилиной, что бы такое сделать, чтобы жизнь в России стала «еще более лучше»? Ломает голову долго, прежде чем его осеняет: стране поголовно нужны квадратные светофоры! Спешит обрадовать инновационным открытием домочадцев и любимую секретаршу, с дрожью в голосе докладывает «наверх». Каких-нибудь пару лет бюрократических проволочек, и наш герой получает «добро» на создание рабочей группы, вопрос активно прорабатывают. Коллеги закатывают глаза и воздевают руки к небу - как же мы раньше-то жили без квадратных светофоров? Ведь квадратный светофор интуитивно понятнее, чем круглый - это же ясно как божий день! А самое главное: квадратный светофор поможет решить множество других проблем, до сего дня казавшихся совершенно неразрешимыми. Например, давно известно, что крайне низкий уровень культуры вождения псковичей является прямым следствием светофоров круглой формы. А взять несметное число мелких ДТП? Естественно, как тут разберешься, кому куда ехать, если светофор - круглый, откуда ни посмотри. Но теперь-то дело пойдет.

А чиновничья мысль уже поймала волну и попробуй ее теперь останови. Квадратные светофоры, говорит наш чиновник, это половинчатое решение. Такими полумерами, товарищи, мы Россию с колен не подымем. Но выход есть: (тут чиновник подглядывает в шпаргалку) и, выпучив от натуги глаза, на выдохе выпаливает: ТУРБОПЕРЕКРЕСТКИ!!!

Грамотный подчиненный здесь просто обязан проникнуться гениальностью начальника и важностью текущего момента. Ведь реализация концепции турбоперекрестков - это, вне всякого сомнения, залог мощного экономического рывка.

Ладно, давайте чуть более серьезно. Чем квадратный светофор лучше любого другого, я так и не понял. Ну, давайте будем просто думать, что квадрат лучше, чем круг. А вот с турбоперекрестками выходит забавная и очень российская история.

На практике под этим мудреным названием скрывается особый способ нанесения разметки на любом (не только на кольцевом) возможном перекрестке. На асфальте прорисовывают оптимальные траектории движения для машин каждого ряда. Тем самым маршрут проезда перекрестка становится интуитивно понятным, соответственно увеличивается скорость проезда, уменьшается число ДТП на перекрестках и так далее. В общем, отличная идея, с какой стороны ни посмотри. А теперь давайте посмотрим на рисунок такого турбоперекрестка и представим реализацию проекта в наших псковских реалиях.

Вариант турбоперекрестка

Надо заметить, в Европе такие проезды оформляются либо термопластиковой разметкой, либо пластиковыми бордюрами. Отличная идея, правильная реализация. Многие псковичи, полагаю, видели такие турбоперекрестки в эстонском Тарту. Но вот беда - пока напрочь бездуховные эстонцы повсеместно наносят термопластиковую разметку, в богоспасаемой России нет денег даже на самую обычную. Мы давно привыкли, что разметка на псковских дорогах отсутствует примерно 9 месяцев в году. Свеженанесенная держится около месяца, а затем постепенно смывается и только путает водителей. Зимой же она в принципе все равно не видна под слоем песка и грязи.

Что касается современных материалов, то в минувший вторник в прямом эфире программы «Эхономика» на нашей радиостанции руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прямо заявил примерно следующее:

«Мы могли бы наносить разметку термопластиком, технологически мы к этому полностью готовы. Но в таком случае, при существующем объеме финансирования, хватит на разметку 4-5 улиц города. А разметка нужна везде…».

Турбоперекресток на шоссе Тарту-Таллинн (фото: postimees.ee)

И это - типичный сюжет российской действительности. В высоких московских кабинетах сидят вот эти все генераторы квадратных светофоров, турбированных перекрестков и прочих случайных смыслов. А на местах - выживание и проза жизни, а все эти руководства к действию сродни фантастике Герберта Уэллса…

Чтобы придать картине некое подобие завершенности, еще одна свежая история. Пока страждущие в недоумении пытались нагуглить, как в натуре выглядит квадратный светофор, по сети уже активно гуляла фотография, в очередной раз прославившая Псков на всю страну. Первым эпичное фото опубликовал известный псковский паблик «Жесть по-псковски» социальной сети Вконтакте. На фото - обычная палатка.

Все бы ничего, но она поставлена аккурат перед входом в детскую стоматологическую поликлинику на Сиреневом бульваре. То есть кто-то с вечера поставил палатку с единственной целью - ночевать у входа в учреждение здравоохранения, чтобы поутру быть первым в очереди за номерком. Еще и поставлена палатка так, что прорваться внутрь стоматологии нет никакой возможности. Логичным дополнением этого «натюрморта» смотрелось бы зенитное орудие, но в этот раз обошлось. Вот такие дела. Как говорится, приплыли тапки до обрыва…

Вот эта история, если смотреть правде в глаза, шах и мат всем многолетним чиновничьим басням про «цифровую экономику», систему «одного окна» и «услуги в электронном виде». Можно и дальше рассказывать про то, как записаться к врачу на сайте госуслуг или еще через какую-нибудь шайтан-машину. Все эти как бы высокотехнологичные сервисы существуют где-то в теории. В отчетах ответственных чиновников существуют, в циферках Росстата, наверно, каких-нибудь «целевых показателях». А в реальности все это лишено какого бы то ни было смысла и годится исключительно для того, чтобы бодро рапортовать в столицу об исполнении поручений.

Чем больше и громче говорят чиновники о «цифровом обществе», тем чаще мы сталкиваемся с реальностью в виде бесконечных очередей за номерками. Вы можете записаться на прием к специалисту хоть через госуслуги, хоть через сайт Пентагона. Но если врача в поликлинике нет, будете толпиться в общей очереди.

Кстати, на минувшей неделе коллега рассказала, как она все же смогла записаться на конкретное время к врачу посредством так называемой электронной регистратуры. Радовалась как ребенок, но, как оказалось, преждевременно. На месте выяснилось, что электронная очередь обслуживается параллельно с живой, в которой, по самым приблизительным подсчетам, было не менее 15 человек. И вот вся эта осатаневшая толпа больных в едином порыве накинулась на девушку, которая «тут не стояла», «а мы тут с 5 утра занимаем». И далее еще было уточнение, куда следует засунуть эту электронную регистратуру вместе с сайтом госуслуг…

И ведь за что ни возьмись - так абсолютно везде. Одна из любимейших тем наших чиновников - доступная среда. Языки себе стерли, все уши прожужжали про эту доступность. Ну и где? Долгие годы работы, реализация бесчисленных программ - а что в сухом остатке? Сегодня едва ли не каждое учреждение оснащено пандусами. Говорят, что лицам с ограниченными возможностями эти пандусы помогают проникнуть внутрь. Это ничего, что обычный российский пандус по крутизне наклона напоминает тренажер для горнолыжников-экстремалов - для отчета и так сойдет.

Но реальность куда более трагична, и вряд ли чиновники этого не понимают. Не секрет, сегодня примерно 80% инвалидов-колясочников просто не могут самостоятельно выйти из дома. Я отлично помню историю, как в течение нескольких лет сотрудники областной администрации пытались решить задачу: как обеспечить доступную среду для инвалида-колясочника, проживающего на 5-м этаже 5-этажного жилого дома…

За окном 21 век, а у нас такое ощущение, что, дай бог, 19-й. Нет нормальных дорог для автовладельцев, тротуаров для пешеходов, велодорожек для велосипедистов. Доступной среды для инвалидов, нормальной медицины для больных. Вот на самом деле, чего не хватись - ничего нет.

Ах да, взамен всего вышеперечисленного у нас будут квадратные светофоры и турбоперекрестки. Правда, это не точно. Думаю, сойдутся на разумном компромиссе: по отчетам чиновников все будет, а в реальности - как повезет. В современном русском новоязе это называется стабильностью, которая, как известно, является пределом мечтаний примерно 85% россиян. А это значит, что все у нас хорошо…

Константин Калиниченко 

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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