Общество

В госпрограмме Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» появится «ганзейский» целевой показатель

В госпрограмме Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» появится новый целевой показатель, связанный с осуществлением мероприятий по организации доступной среды в преддверии Международных Ганзейских дней в Пскове, на которые с одобрения Минтруда регион получит из федерального бюджета около 30 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки сегодня, 27 марта, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания согласовали депутаты регионального парламента.

По словам представителя комитета по социальной защите Псковской области, предложенные изменения также связаны с уточненными лимитами по бюджету на 2018 и 2019 годы и включат редакционные правки в части наименования органов власти, которые изменились с начала года. Кроме того, уточнены некоторые индикаторы, связанные с образованием и появились новые - например, по доле инвалидов, получающих среднее и профессиональное образование.