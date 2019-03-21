* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Уже 4 месяца не попасть к эндокринологу
С января стою в очереди, чтобы попасть на прием к эндокринологу во 2-й поликлинике в Пскове. Анализы давно сделаны, а до врача не дойти. Так поставлена работа: терапевт записывает, а ты жди до посинения. Более того, недавно узнала, что, если по каком-то причинам я не смогу прийти по записи (они вроде бы звонят заранее), мне придется записываться по новой и ждать еще с полгода - кто установил этот порядок?
Хочу спросить - почему такое отношение к людям в сфере, которая, казалось бы, должна работать им во благо? Почему нельзя организовать запись онлайн, через госуслуги не только к участковым, но и к узкопрофильным специалистам? Почему людям до сих пор приходится вставать рано, чтобы буквально вырвать вожделенный номерок?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Уже 4 месяца не попасть к эндокринологу
С января стою в очереди, чтобы попасть на прием к эндокринологу во 2-й поликлинике в Пскове. Анализы давно сделаны, а до врача не дойти. Так поставлена работа: терапевт записывает, а ты жди до посинения. Более того, недавно узнала, что, если по каком-то причинам я не смогу прийти по записи (они вроде бы звонят заранее), мне придется записываться по новой и ждать еще с полгода - кто установил этот порядок?
Хочу спросить - почему такое отношение к людям в сфере, которая, казалось бы, должна работать им во благо? Почему нельзя организовать запись онлайн, через госуслуги не только к участковым, но и к узкопрофильным специалистам? Почему людям до сих пор приходится вставать рано, чтобы буквально вырвать вожделенный номерок?
Когда на Коммунальной будет наведен порядок?
Наталья