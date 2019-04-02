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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о Ганзе, библиотеках и расцвете псковского театра

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.

Во-первых, не могу не сказать: по дороге сюда на радио «Эхо Москвы» в Пскове испытал жгучее чувство стыда и раскаяния. Встретил Жанну Николаевну, нашу уважаемую, Малышеву, председателя комитета по культуре Псковской области, и понял, что совершенно напрасно говорил, что ее прическа похожа на сливочное пирожное. У Жанны Николаевны новая, красивая прическа, похоже, как будто что-то насыпано сверху, очень модно, молодежно и стильно. Жанна Николаевна была на так называемом «рабочем выходе», в окружении каких-то мужчин в кожаных куртках она стояла на берегу реки Псковы и всем руководила, так сказать, курировала и прорабатывала. Мне думается, речь шла о том, что будет в июне, потому что, как известно, всем нам этим летом окончательно наступит Ганза, и вот в этой связи планировали, что где будет: где будет сцена, где будут торговые ряды. Все это, разумеется, происходило строго, по-государственному и профессионально. Хотя мне, грешным делом, с моим, разумеется, обывательским взглядом, все это масштабное планирование в окружении куч мусора, дохлых галок, текущей по Пскове грязной пены, сломанных ступенек и общей разрухи, как-то казалось диким и смешным.

Но я, разумеется, уверен, что к июню там все заколосится и настанет небывалая красота. Несколько еще меня смутило, что Иван Николаевич Цецерский, наш уважаемый, который тоже большой специалист по проведению праздников, недвусмысленно говорил, что главные события этой всей его Ганзы должны происходить на стадионе «Машиностроитель». Как известно, стадион «Машиностроитель» сейчас разрушен, и в этой связи он как нельзя лучше подходит для проведения такого рода торжеств; особенно если туда привезти несколько платных автоматов для отработки ударов боксеров, что по всему городу теперь стоят - включая защитные зоны архитектурных памятников. Еще понадобятся полюбившиеся Ивану Николаевичу и всем нам, псковичам, быстровозводимые надувные батуты, и, конечно, платные всадницы на конях еще должны туда прискакать и навалить куч - вот тогда для проведения Ганзы в стиле Пскова эпохи Цецерского будет полная готовность.

Но ведь и Жанна Николаевна тоже понимает, где и что проводить - на набережной. В общем, надеюсь, что эти крупные руководители наши не поссорятся, найдут общий язык, и мы будем наслаждаться в конце июня грандиозным праздником. А мои ехидные замечания в прошлой передаче по поводу их причесок и стиля руководства меня теперь жгут стыдом, ибо я видел человека за работой: все кипит и внушает уверенность, что что-то нам взгромоздят в июне.

Тем временем, пока Жанна Николаевна, будучи региональным министром культуры, занимается непосредственным руководством на месте, то есть решает, где будет сцена, а где - туалет, подведомственные ее учреждения живут, как могут. Напомню, что после того, как из ведомства комитета по культуре, к счастью, вывели охрану памятников, там остались музеи, библиотеки и филармония.

Ну, что творится с музеем, я рассказывал две передачи назад. Передача тогда, кстати, вызвала резонанс, мне по ее поводу звонили и писали, даже какие-то бывшие мужья сотрудниц музея мне сообщали, что я не прав. В этой связи еще раз вынужден сказать: если у кого-то есть аргументированные соображения по существу вопроса - пожалуйста, можно в эфире поговорить, или написать в комментариях на Псковской Ленте Новостей. А на домашний телефон звонить не нужно, ни к чему это. Хотя, конечно, такой стиль работы службы связей с общественностью нашего музея несколько шокирует, ну что имеем, то имеем. Вчера вот посмотрел еще одну выставку, которую долго ждали, «Господин Псков» в Приказной палате, и вот не знаю, что и сказать, потому что жанр музейной критики оказался в нашем городе прямо-таки опасным.

Во-первых, конечно же, важно, что она вообще есть, эта выставка, что она открылась, потому что такая более-менее масштабная археологическая выставка у нас, пожалуй, появилась впервые (по крайне мене, за долгие годы - и это с нашим-то археологическим богатством!). Экспонаты, которые там представлены, - замечательные, чрезвычайно интересные, среди них есть находки мирового уровня.

Выставка в основном сделана на археологической коллекции, которая в музее нашем огромна и представительна, и на этом материале можно было раз в десять или в пятьдесят более масштабную выставку выстроить. Но помещение, доступное сейчас, очень небольшое, поэтому, видимо, ждем, когда откроются новые площади.

Несколько странно с точки зрения музейного планирования еще вот что: как я говорил, две недели назад открылась выставка в Поганкиных палатах, там тоже часть нашей археологической коллекции, причем самые хиты - например, «Варяжская гостья», богатая не разграбленная могила X века. Я уверен, что выставка, которая открылась в Приказной палате без этих находок не то, чтобы бедна, но их там явно не хватает.

С другой стороны, то, что сейчас в основном здании музея на выставке «Культура и искусство древнего Пскова» представлено вне широкого археологического контекста, который весь в Приказной палате, поэтому там тоже эти экспонаты «работают» с меньшей эффективностью. Тут, конечно, вопрос не к экспозиционерам, а к музейному планированию: почему коллекции так разбили, и почему они выставлены в двух разных местах, почему две выставки на сходном материале и со сходной программой открываются с разницей в две недели?

Сразу скажу, что аргумент «туристы сначала посмотрят в одном месте, а потом пойдут в другое место досматривать» - не работает. Я хорошо знаю, как работают туристические фирмы, и вообще как турист устроен: смотрят обычно в одном месте, потому что туры короткие, и люди приезжают в Псков, к счастью, не только в музеи и не только «за культурой». Отметились в одном музее и идем дальше смотреть, гулять по улице, дышать воздухом, угощаться и так далее. Ну, а то, как устроена эта выставка - может быть, попозже я еще сделаю обзор.

В общем, с музеем - вот так у нас.

Теперь библиотеки.

Библиотеки… библиотек просто не стало в Пскове. По крайней мере, центральных и главных. И то, что будет с ними дальше, - внушает большие опасения. Детско-юношеская библиотека имени Каверина, как известно, выселена из своего отличного, приспособленного, исторического и «насиженного» здания Губернаторского дома в Детском парке и непонятно, насколько уехала на окраину, где ютится в ужасных условиях. При этом оставленное здание уже несколько лет пустует, оно то ли ремонтируется, то ли нет; что и когда там будет - непонятно. Какие-то скандальные ремонтные работы происходят в здании областной научной библиотеки на Профсоюзной улице. Тоже неясно, когда это все закончится, библиотека, фактически из центра города выселена и это все ей, конечно, не на пользу.

Вот в таком в целом катастрофическом состоянии библиотечное дело у нас находится, пока областной министр культуры лично руководит установкой сцены и сортиров на городских праздниках.

Зато театр - не сиротеет. Жанна Николаевна, как известно, в наш театр принципиально не ходит. И, кажется, театру от этого только лучше, по крайней мере, театральные люди не сильно переживают, что к ним не лезут и дают возможность делать свою работу.

Сейчас Псковский театр драмы им. Пушкина переживает несомненный расцвет. Впервые в театральной истории спектакль псковского театра номинирован на «Золотую маску», причем в целых шести номинациях - это спектакль «Река Потудань» в постановке Сергея Чехова. И вот нынешняя неделя принесла еще одну новость о том, что это наш Сергей Чехов (теперь уже наш, потому что он у нас ставил, причем пока что свой самый известный спектакль), стал лауреатом Президентской премии в области искусства - это «нынешнее издание» Государственной премии, Сталинской премии. На днях Сергей в Кремле эту премию получал, все отметили его необыкновенный внешний вид, он явился на вручение так, как ходит обычно: с лысой головой, длинной бородой, с короткими штанами, в кедах и футболке - как и положено, видимо, творческому человеку. Владимир Владимирович был тоже на высоте, на нарушение протокола и бровью не повел, вручил режиссеру все, что полагалось.

Вот такая вот случилась красота.

Разумеется, пиар-служба Псковского театра немедленно сообщила, что это премия за «Реку Потудань», за наш псковский спектакль. Официальная формулировка на сайте Кремля, правда, эту версию не поддерживает. Текст указа о присуждении премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры в 2018 году гласит, что «премия присуждена Чехову Сергею Вадимовичу, режиссеру, за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы». Но, действительно, в карьере Сергея Вадимовича «Река Потудань» - это наиболее увенчанный лаврами спектакль, еще раз напомню, шесть номинаций на «Золотую маску».

Я пытался выяснить, как же попадают в лауреаты Президентской премии, какая там процедура - но не получилось. Единственное, что мне известно - кажется, рекомендовал Валерий Владимирович Фокин, спасибо ему.

Спектакль «Река Потудань» у нас в театре по-прежнему идет, если кто не видел, горячо рекомендую. Я видел его дважды; собираюсь посмотреть еще. Надо сказать, что спектакль сложный, мне не вполне понятен и этим интересен. Это как ребус, как интересная задача - хочется обращаться снова и снова, пока не найдешь решение.

Напомню, «Река Потудань» поставлена по одноименному рассказу Андрея Платонова. Кстати, спектакль с таким название и тоже имеющий «Золотую маску» уже был в 90-е годы и даже был показан в Пскове, это спектакль театра «Потудань», театра, который создал, будучи студентом старших курсов, Руслан Кудашов, нынешний главный режиссер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге. В начале 2000-х Руслан привозил и показывал его на малой сцене Псковского драматического театра, я к этому имел некоторое отношение.

Но вернемся к псковскому спектаклю Сергей Чехова. «Река Потудань» сделана странно и интересно. Спектакль строится как полифоническое изложение двух сюжетов. Один - записанный заранее голосами участвующих в постановке актеров текст рассказа Андрея Платонова, причем текст не целиком, а фрагментами. Но, как показывает опыт - а я спрашивал человека, который смотрел спектакль, не прочитав рассказ, - платоновская сюжетная канва понятна. Так вот, текст рассказа идет в записи, а на сцене актеры, которые не произносят ни слова; будут только несколько песен и звуки: рычание, мычание и… молчание. На сцене в странных декорациях - то ли дома престарелых, то ли сумасшедшего дома - разыгрываются коллизии между несколькими персонажами (их исполняют Юрий Новохижин, Виктор Яковлев, Денис Золотарев, Надежда Чепайкина и Илона Гончар). Кто эти персонажи, как они коррелируются с героями платоновского рассказа - это, видимо, предлагается додумать зрителям.

Спектакль необыкновенно пластический, именно на пластике старческого и молодого тела построены и изложение характеров, и взаимодействие персонажей. В «Потудани» задействована совершенно великолепная, необыкновенная наша молодая Илона Гончар - балетмейстер, танцовщица, красавица, и актеры в почтенном возрасте, с присущей этому возрасту пластикой и мимикой.

И вот взаимодействие этих безымянных загадочных персонажей в безымянном загадочном месте рождает сюжет, который развивается параллельно сюжету рассказа Платонова, вступая ним в некий диалог, в полифоническую связь. Будучи изложены контрапунктом, они и создают ткань спектакля.

Очень хороши сценография и свет - минималистичные, построенные на системе точных символов. Кроме того, в спектакле очень хорошая музыка Владимира Бочарова - тоже электронный минимализм. Словом, спектакль, который смотреть обязательно нужно, и не один раз. Я, собственно, и собираюсь смотреть его снова и снова, пока не разгадаю этот ребус – ну, или пока меня не перестанут в наш театр пускать.

Еще раз: горячо рекомендую спектакль смотреть; театру нужны не только хорошие режиссеры и актеры, театру нужны зрители, заинтересованные и неравнодушные.

Что еще вспомнить из новостей культурной жизни? Вот величайший певец современности (я сейчас совершенно не иронизирую) Валерий Леонтьев празднует 70-летие, и доехал до нас. Кстати если кто-то из коллег будет брать у него интервью, напомню, что первое место, где Валерий Леонтьев положил свою трудовую книжку, это Псковская филармония, есть такая легенда. Можете попросить рассказать об этом.

Ну и в заключение еще одна история, касающаяся бывшего псковича. Юрий Борисович Мамин, кинорежиссер и театральный режиссер, сообщил о своем отбытии из России, он уезжает в Америку, в мае этого года ему исполнится 73, возраст уже почтенный, а уезжает Юрий Борисович как-то нехорошо: дал интервью в стилистике «Прощай, немытая Россия».

Почему я называю Юрия Борисовича псковичом? - а он начинал свою карьеру молодым режиссером в нашем Великолукском театре драмы. Что он там ставил, не знаю, ибо сам я был тогда еще совсем младенчиком. Впоследствии Мамин прославился как режиссер, который снял фильмы «Окно в Париж», «Горько!», «Бакенбарды», «Праздник Нептуна», «Фонтан» и многие другие, как автор телепередач, например, были очень смешные шоу, которые выходили в конце девяностых - начале нулевых, «От форте до пьяно» и «Хамелеон» - на фоне всякой петросянщины это было очень неплохо.

Но вот теперь, к сожалению, он покидает нашу страну вот так: ругаясь. Читать интервью было неприятно, за ним видна была какая-то личная обида и раздраженность. Действительно, в последние годы Мамин фильмов почти не снимал. Причину он видит в цензуре, невозможности получить финансирование. Честно говоря, не вполне в это верится, потому что режим режимом, но по-прежнему режиссеры с совершенно разными политическими взглядами снимают фильмы, вот, например, Алексей Учитель или Александр Сокуров, куда более оппозиционный; он и Крым ругает, и Путина ругает, но и успешно преподает, и фильмы снимает, и получает премии.

Прощальное интервью с Маминым мне попалось практически одновременно с сообщением о том, что 15 марта на «Мосфильме» прошло заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии под председательством Дмитрия Медведева. Там и цифрами доказывается, и даже невооруженным глазом видно, что отечественный кинематограф переживает некий вялый, но подъем. Финансировать его стали лучше, 9 млрд закачали в кино в минувшем году, и приносить деньги он начал наконец-то, 14 млрд собрали.

Кинотеатров, что тоже очень важно, становится все больше. Ну и фильмы стали выпускать вполне пристойные, причем фильмы массовые, именно те, которые Юрий Борисович, к сожалению, изругал - «Движение вверх», «Т-34», и так далее, те фильмы, которые полюбились отечественному зрителю и принесли миллиарды рублей в кассы кинотеатра.

Именно в этот момент, отъезд из страны пусть пожилого, но такого любимого нами мастера, да еще и с таким скандалом, чрезвычайно меня разочаровал и расстроил.

Вообще, про кино хотелось бы подробнее поговорить в одной из следующих передач, если интересно, о чем именно - пишите в комментариях.

Вот на этом анонсе я с вами попрощаюсь. Спасибо за внимание.