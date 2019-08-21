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Блоги / Юрий Стрекаловский

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: оставьте в покое центр Пскова

21.08.2019 14:55|ПсковКомментариев: 2

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно.

Разбирал свои старые бумаги, добрался до рабочего стола, за которым не сидел 4 года - там нашел эскизы замечательного памятника. Эскизы принадлежат покойному Евгению Вагину, это его проект. Теперь думаю, что с ними делать? – отдам наследникам, конечно же. Хотя вроде как, после смерти Жени, собралась какая-то комиссия по наследию, но она собралась и канула в неизвестность. Много дел у людей, конечно.

Проект замечательный, там история такая была - в 2014 году реконструировали улицы Пушкина и Ленина, делали их пешеходными. Напомню, проект предполагал, что обе эти улицы будут практически целиком пешеходными, такая была Наталья Трунова, которая это придумала. Сама, говорит, ногами там прошла: хорошие пешеходные улицы. Вбили в это все много денег, а потом оказалось, что Наталья Александровна ногами-то прошла, а головой не подумала. И Госавтоинспекция сказала, что улица Ленина не может быть пешеходной, потому что она дублер Октябрьского проспекта.

Ну да ладно, что сделали, то сделали. Так вот там, на пересечении двух улиц, напротив театра имени Пушкина, по проекту предполагалась скульптурная группа, связанная с Пушкиным и с театром, наверное.

И там был такой совершенно чудовищный эскиз, там стояло такое чучело Пушкина и чучело Натальи Николаевны, его супруги. Вроде как они пришли в театр и ждут. В описании говорилось, что люди, которые будут посещать театр, будут туда приходить и вместе с Пушкиным ждать. Повторюсь, художественно это все было чрезвычайно убого.

Я тогда имел некоторое отношение к театру, мне это все попало в руки. Выяснилось, что выделяются деньги на создание скульптуры, но не обязательно именно такой. А это так просто, «почеркушечка».

Мы с Женей поговорили, и он загорелся идеей создать что-то на этом месте. Получился прекрасный эскиз, там должен был быть кованый дуб, с прекрасным силуэтом. А в ветвях и в стволе проглядывали стилизованные изображения, немного смешные, знаете как выглядят кованые скульптуры Евгения Вагина, там должны были быть персонажи из сказок Пушкина. Мне это очень нравилось, во-первых, это необычно, нигде такого памятника нет, во-вторых, это наш местный автор, талантливый, тогда еще живой.

Евгений Вагин

В-третьих, под сенью этого пушкинского дуба мы бы собирались перед походом в театр, дети разглядывали бы эти фигуры. Мы бы детям рассказывали: «Это такой персонаж. А это кто? Кот ученый? А это кто? Королевич Елисей?».

В общем, ничего из этого не получилось, финансирование срезали, невероятно сложно было договариваться со всеми, кто этим всем кластером тогда командовал, во главе с Труновой этой.

А эскиз у меня остался в ящике стола, сейчас я его нашел. Отдам, конечно, наследникам Жени, а может когда-нибудь либо эта, либо другие его работы обретут законное и достойное место на улицах города.

Почему я об этом вспомнил? А новости перекликаются с этой моей находкой. Вот читаю в Псковской Ленте Новостей в разделе «Общество» – «Новый арт-объект «Семейное древо сердец», появившийся на набережной реки Великой в Пскове, скоро увезут, чтобы «довести до ума». Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская».

Я не видел этого своими глазами в натуре, пока только на фотографии. Оказывается, новая красота на набережной у нас будет. Такое кованое сооружение, похоже то ли на сердце, то ли на задницу с колокольчиком посередине.

Это, оказывается, подарок Федерального агентства по делам молодежи. Его торжественно открыли, хорошие люди там выступали, начальники всякие. Наталья Плявинская, Вера Васильевна Емельянова. Как же без начальства – на высоком уровне подарили.

Читаю дальше новость. «Процедуры согласования его установки и передачи на баланс города еще не происходило, все это будет чуть позже, – пояснила начальник управления. – Сегодня мы этот арт-объект просто презентовали псковичам. Скоро его увезут и доведут до ума – цитирую – его должны подкрасить, заказать постамент. За это время должны пройти все процедуры по согласованию установки объекта, после чего объект уже окончательно установят». Конец цитаты.

Я напомню, что Жениных работ в Пскове практически нет. Они почему-то никак не могли пройти процесс согласования. Всякие комиссии по установке памятников отказывались их согласовывать.

Я не понимаю почему. Они художественно гораздо более совершенны с моей точки зрения, чем эта сердцезадница.

Она, кстати, тоже кованая, кузнец его сделал, и, кажется, хороший человек. Фамилия у него такая интересная – Тюрягин. Владимир Тюрягин из Себежа.

И это, конечно, очень слабая работа, это во-первых. Во-вторых, и в главных: это очень нехорошая, гнилая практика – так просто взять и ставить что-то на набережной. Вот поставим, а потом мы задним числом это все согласуем.

Ну вы что, издеваетесь?

Хотя, в принципе, обсуждение этого мероприятия было в Фейсбуке, в группе «Защитим исторический Псков», сокращённо – ЗаЩиП.

И там Ирина Борисовна Голубева, искусствовед, уважаемый человек, один из руководителей местного отделения общества охраны памятников, раздраженно пишет о том, что почему без всяких согласований, давайте сначала установим его художественную ценность, а потом уже будем устанавливать, таскают его туда-сюда, как покойника.

Но, Ирина Борисовна, после того, как согласовали этот пограничный катер, который украсит набережную, ну теперь правда, наверно, все можно. И разве какие-то сомнения есть, что эта комиссия по установке памятников и переименованию улиц не согласует то, что торжественно открыл целый первый заместитель губернатора? Да полно.

«Пограничный катер»

В общем, система такая и практика неприятная и гнилая.

Вообще, должен сказать, этим летом охватывают меня и владеют мною противоречивые чувства.

С одной стороны, мне все больше нравится жизнь в Пскове. Мне она всегда нравилась, но в этом году особенно.

До чего город красивый, до чего природа прекрасная, до чего много всякого интересного происходит. Вот на прошлой неделе ездил на фестиваль на хуторе в Печорском районе, «Хлебный хутор» это называется, в деревеньке Сорокино. Так там тебе и животные, и еда, и хорошие русские люди, и джазовый концерт, и мастер-классы. Даже аэростат взлетал и всех катал над лесами. А после этого 10 минут на машине и мы на органном концерте при свечах.

Ну что за чудо! Давно когда-то я загадал желание, хотелось мне, чтобы я жил в небольшом европейском городке и занимался потихоньку всем на свете. И оказалось, что вот – живу. Только этим славным уютным европейским городком стал мой любимый Псков.

С другой стороны, вот в этом году наступление какое-то на набережную, лезут и лезут.

Еще одна новость. Местные СМИ пишут, что будут установлены информационные конструкции для экспозиций экономических и культурных достижений в области. Три галереи будут — в Финском парке, на улице Пушкина, и на Золотой набережной.

И действительно: вот набережная Псковы, напротив Кремля, я там часто гуляю и живу рядом, кстати, губернатор Ведерников тоже там гуляет, порой встречаемся, раскланиваемся. Там сейчас установлены пять таких сварных железных клеток, они примерно треть пространства набережной заняли, сейчас их запитали электричеством, поставили мощные светильники «вырви глаз», и теперь там установят информационные стенды о достижениях области. Про то, что о достижениях надо рассказывать, я не спорю, надо, наверное – раз они есть. Просто интересно, вот чем люди думали, когда это место выбирали?

Во-первых там тесновато, во-вторых, псковичей-то там мало. Вы кому хотите рассказывать про эти достижения? Нам или туристам? Там туристы гуляют, там кафе рядом, пиво люди пьют.

И ведь так поставили эти стенды, что они загораживают вид на Троицкий собор и Кремль, причем один из таких наиболее открыточных. А вечером, когда темнеет, яркие фонари этих стендов глушат всякое другое освещение и противоположный берег абсолютно не виден и тонет в темноте. Зачем так делать?

Между прочим, там давно погибшая система освещения, подсветки на набережной. Там когда-то были такие милые фонарики, они давно сгнили, и их никто не собирается починить. А «про достижения» вот это поставить – нормально. Подсветка собора, кстати, скоро помрет, там примерно две трети ламп давно перегорели, или не знаю, что там случилось, но в общем горят они слабо, но этим не занимаются, а ставят стенды про достижения.

А самое главное другое.

Это хорошо в принципе, власть должна демонстрировать свои результаты, но кому?

Как бы донести до людей, которые хотят рассказать нам своих достижениях, что псковичи не живут в парках и на набережных. Большинство псковичей живет на Дальних Завеличье и Запсковье, в бетонных человейниках. В центре, конечно, симпатично, хочется там раскинуться чем-нибудь. Но люди-то живут не в центре, а в этих малоприспособленных к жизни спальных микрорайонах, где по-прежнему мало и красоты, и удобства. Или вот тоже придумали сделать эти «муралы». Обратили внимание на бывший магазин «Ракета» на Октябрьском проспекте? Там появилась настенная роспись. Я про эстетическое свойство не говорю сейчас, она, мягко говоря, не выдающаяся, я про место. Есть же огромное количество унылых панельных домов в городе.

И когда с этим всем патриотическим воспитанием, с этими катерами на постаментах, с этими «древами сердец», выставками достижений, информационными стендами, росписью фасадов домов лезут упрямо и навязчиво в центр – очень хочется спросить: зачем?

Зачем украшать центр, который и так неплох? Там и так есть и парки, и древние церкви, и красивые дома, почему это все нужно тащить в маленький исторический, довольно хрупкий центр города Пскова? Когда есть, где развернуться и что украсить. Главное, ведь аудитория находится там, люди живут там.

Еще раз: люди живут не в парках, скверах и на набережных, а в районе «Империала». Как бы эту мысль донести до тех, кто принимает решения по украшению нашего города? Оставьте центр в покое, займитесь окраинами. Город у нас хороший, но можно сделать его еще лучше. Но начать стоит вам, ребята, не с того, что сделано до вас, а с этого неуютного некрасивого бетонного многоэтажного города, в котором живут ваши подданные. Или избиратели – не знаю, как вы нас там называете?

Спасибо за внимание, это был Юрий Стрекаловский, «Культурная Контрреволюция» на «Эхе во Пскове».

Теги: #эхо москвы в пскове #культурная контрреволюция
Источник: Псковская Лента Новостей
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