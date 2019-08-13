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Общество

Новый главный архитектор Пскова рассказал о своем видении дальнейшего развития города

14.08.2019 15:28|ПсковКомментариев: 1

В Пскове конкурсная комиссия выбрала нового главного архитектора. Им стал претендент из Брянской области Евгений Скачков, который приступил к работе с начала августа. О первых впечатлениях от  Пскова, мотивах, побудивших приехать работать в наш регион, и своем видении развития города Евгений Скачков рассказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой.

- Евгений Владимирович, поделитесь вашими впечатлениями от города Пскова: успели ли вы познакомиться с исторической частью города и с жилыми микрорайонами?

- Не хотелось портить первого впечатления, а оно, как правило, составляет самое правдивое отношение к увиденному, особенно те его эффекты восприятия, которые составляют завышенную часть, чтобы понравиться окружающим. Но центральная часть Пскова мне напомнила тот город, в котором я родился, город Душанбе. Своей «плановой и невысокой» застройкой, тихими и масштабными улочками и спокойными фасадами. Псков состоит из четырех исторически сложившихся частей: центр Пскова (Псковский Кремль), Запсковье, Завепичье, Завокзалье. В каждом из них присутствуют свои особенности и «изюминки», закрепленные архитектурными массами и историческими и современными доминатами, и которые интенсивно используются транспортными улицами и «водными магистралями».

Хотелось, чтобы единство в композиции застройки города, в перспективе, приобретало не только свободно сложившиеся по характеру градостроительные элементы, но и вновь создаваемые, по продуманному, профессиональному замыслу архитекторов и авторов генерального плана города Пскова.

А с жилыми «спальными» микрорайонами есть большое желание поработать цветными красками, пастелью и акварелью.

- А вам доводилось бывать в Пскове ранее?

- Ранее мне довелось не только побывать, но поучаствовать в архитектурном конкурсе, который проводился в городе Пскове в 2003 году на предложение по застройке на прилегающей территории к Псковскому Крому. Решением конкурсной комиссии авторскому коллективу, в котором я принимал участие в разработке, было присуждено 3 место.

Впечатление от города Пскова как просто у человека и как у архитектора начало формироваться еще ранее, по лекциям и источникам, изучаемым в студенческие годы в далекой среднеазиатской республике Таджикистан в городе Душанбе (хотя архитектура и отличается).

Лекции о храмах Пскова составили для меня образы древних церквей, побеленных и одноглавых, с характерными звонницами. Эти черты резко отличают их от других памятников русской архитектуры того времени, я воплотил их в одном из своих первых культовых проектов - «Храм Николая Чудотворца» в Ставропольском крае, где именно присутствуют элементы псковского архитектурного стиля.

- Почему вы выбрали для себя именно Псков местом работы: вам порекомендовали? Или это профессиональный интерес?

- Склоняюсь больше к проявленному профессиональному интересу к городу Пскову как историко-архитектурному центру и ядру Псковской области. За годы профессиональной карьеры мне приходилось заниматься анализом развития городов и поселений, выявлением ценностей их застроек и быть автором-разработчиком многих документов территориального планирования, включая генеральные планы городов, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования и проектов планировок территорий в разных регионах России, часть из которых являлись небольшими историческими поселениями. Однако такого как Псков - одного из древнейших городов России, упомянутого в Лаврентьевской летописи под 903 годом, памятники которого включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не приходилось.

И как поется в песне мною почитаемого известного барда Олега Митяева: «Но мы спешим к вершинам творческого роста...»

- При участии в конкурсе на должность главного архитектора вами (по словам замглавы администрации Валентины Зубовой) было представлено «видение в отношении исторического поселения». Если коротко, в чем оно заключается?

- В подготовке для участия в конкурсе мною предлагались к разработке ряд документов стратегического (территориального) планирования в рамках прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования на уровне города Пскова на период 2020-2025 годов. Одним из которых являлась «Программа по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия города Пскова» и «План мероприятий по разработке программы развития и превращения города Псков в многофункциональный культурно-общественный центр Псковской области». В основу программ вкладывалось сохранение исторического облика города, его исторически сложившаяся планировочная структура и регенерация ценной исторической застройки, ландшафтных природных территорий и архитектурно-пространственное своеобразие города Пскова.

- В чем вы видите ваши первоочередные задачи на новом посту?

- Найти баланс между сохранением исторического наследия и эффективным освоением и развитием городского пространства Пскова. Предложить такие градостроительные направления, которые позволят полноценно обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасной среды проживания горожан.

Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить «новым строительством» как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает.

Второй задачей ставлю - формирование максимально гармонично-сбалансированного городского пейзажа, сочетающего в себе естественный природный ландшафт и искусственное благоустройство, для придания еще более комфортной и многофункциональной структуры пространства, и в первую очередь для маломобильных групп населения. И, конечно, парки, скверы и набережные - это места пересечения множества потоков: пешеходных, автомобильных. И основная задача - в их разделении и структурировании, в которых особое внимание должно быть уделено транспортной, парковочной и велосипедной составляющим.

Одним словом, предложить жителям Пскова такой сценарий «народного» пространства, в котором каждому жителю города захочется сыграть главную роль.

Евгений Владимирович Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. По специальности работает с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России. Автор и разработчик документов территориального планирования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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