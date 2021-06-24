Автобусную остановку планируют установить рядом с одним из великолукских предприятий

Автобусную планируют установить рядом с великолукским предприятием «НордВест». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте»
По его словам, продукция востребована на российском и зарубежном рынках. Депутат отметил, что с руководством предприятия договорились о помощи со стороны региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России в более широком продвижении СТВ на внутреннем рынке.
«Также пообщался с коллективом предприятия. Обсудили вопросы газификации города, ремонта и реконструкции дорог и тротуаров. В работу взяли вопрос организации автобусной остановки недалеко от проходной предприятия – для повышения транспортной доступности "НордВеста"», - добавил он.