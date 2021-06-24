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Автобусную остановку планируют установить рядом с одним из великолукских предприятий

Автобусную планируют установить рядом с великолукским предприятием «НордВест». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте»

«Познакомился с работой великолукского "НордВеста". Предприятие было организовано в 2017 году. Здесь уже налажено большое производство систем трубопроводных высоконапорных для нужд нефтегазоперерабатывающей промышленности и других отраслей», - рассказал Александр Козловский.

По его словам, продукция востребована на российском и зарубежном рынках. Депутат отметил, что с руководством предприятия договорились о помощи со стороны региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России в более широком продвижении СТВ на внутреннем рынке.

«Также пообщался с коллективом предприятия. Обсудили вопросы газификации города, ремонта и реконструкции дорог и тротуаров. В работу взяли вопрос организации автобусной остановки недалеко от проходной предприятия – для повышения транспортной доступности "НордВеста"», - добавил он.