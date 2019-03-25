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АвтоМир / Официально

Дополнительное окно по замене водительского удостоверения открыто в центральном отделе МФЦ Пскова

27.01.2020 14:54|ПсковКомментариев: 1

В центральном отделе МФЦ Пскова, который работает на улице Белинского, 77а, открыто дополнительное окно по замене водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Напомним, что ранее с просьбой о расширении возможностей предоставления данной услуги неоднократно обращались жители Пскова и муниципальных образований. Соответствующие обращения от населения поступали и в ходе подготовки к проведению «прямой линии» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

«Проведены работы по закупке необходимого оборудования. В пилотном режиме запущено дополнительно окно приема в центральном отделе города Пскова, что позволило серьезно сократить время ожидания. Предварительно записаться для получения услуги по замене водительского удостоверения можно либо через официальный сайт www.pskov.mfc.ru, либо мобильное приложение „Мои документы онлайн“, которое было запущено в январе этого года. В настоящее время ведется работа в муниципальных образованиях. С управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области согласована выдача удостоверения на площадке ГБУ ПО МФЦ в следующих населенных пунктах: Великие Луки, Опочка, Порхов, Дедовичи, Бежаницы, Струги Красные, Печоры, Остров и Невель. В течение первого полугодия в данных муниципалитетах будут проведены все необходимые мероприятия по внедрению услуги. После запуска дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы заменить водительские права можно было во всех отделах Псковской области», - сообщила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

Напомним, что в конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. На встрече с Главой региона обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. В ноябре на десять часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг и запущено мобильное приложение.

Теги: #мфц
Источник: Псковская Лента Новостей
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