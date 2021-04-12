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Псковские автомобилисты стали чаще встречать на дорогах диких животных. ВИДЕО

В Псковской области участились случаи встречи автомобилистов с дикими животными на дорогах. Близость лестных массивов возле участков региональных и федеральных дорог делает эту возможность очень вероятной. Читатель сайта Псковской Ленты Новостей прислала видео - лось перебегает трассу Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Невель рядом с населенным пунктом Новгородка. Лось пробежал очень близко, но все закончилось благополучно.

Менее удачной стала встреча с косулей для водителя «Исузу» в Псковском районе. 17 мая около 4.00 он сбил косулю на 293-м километре трассы в Псковском районе. Водитель и автомашина не пострадали. Аналогичный случай произошел несколько дней назад.

По информации пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, с начала 2021 года на автодорогах региона зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных. В эту статистику входят не только дикие животные – лоси, косули. Отмечены и случаи наезда на собак. Пострадавших и погибших в таких происшествиях с начала года нет.

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Как правило, наезды на животных происходят в темное время суток. Наибольшую опасность для водителя автомобиля представляют лоси. Столкновение с крупным парнокопытным соизмеримо с наездом на стену на скорости.

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость.

При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний.

При наличии передних противотуманных фар нужно использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока - они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость.

Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами. Реакция животного может быть непредсказуемой. Поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, посоветовали в Госавтоинспекции.