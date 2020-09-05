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Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО

В ночь с 4 на 5 сентября около 1.00 на 325 км дороги Санкт-Петербург - Невель в Островском районе, за деревней Дуловка, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, автомобиль «Lifan X60» столкнулся с лосем, после чего водитель потерял управление, совершил съезд на правую обочину дороги по ходу движения и зацепил барьерное ограждение.

Погибли четыре человека, один пострадал. Жители Санкт-Петербурга. Предварительно известно, что погиб мужчина 1951 года рождения и мужчина 1964 года рождения, данные остальных погибших и пострадавших уточняются.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.