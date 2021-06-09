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МВД собирается глушить смартфоны в ходе экзаменов на водительские права

Специалисты МВД в ходе теоретического экзамена на получение водительских прав могут начать глушить мобильные телефоны, WiFi-устройства и беспроводные устройства, чтобы исключить использование подсказок.

«В настоящее время в целях исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов на допуск к управлению транспортными средствами прорабатывается вопрос об использовании в процессе приема экзамена оборудования, блокирующего беспроводные устройства передачи данных - мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.