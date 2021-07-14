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В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО

Отмена техосмотра для легковых автомобилей позволит усилить контроль за общественным транспортом, передает «Интерфакс» со ссылкой на Общественный совет при МВД России.

Отмена необходимости прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО водителями легковых автомобилей и мотоциклов будет способствовать снижению аварий с участием автобусов, грузовиков и такси, для которых технический осмотр останется обязательным.

«В связи с этими нововведениями работники госавтоинспекции получат возможность больше уделять времени организации и проведению технического осмотра автобусов, грузового автотранспорта, такси. За последнее время, к большому нашему сожалению, водители именно этих видов транспорта зачастую совершают автодорожные происшествия и во многих случаях прежде всего потому, что выезжали на технически неисправном автотранспорте», - отметил член Общественного совета при МВД России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох.

С этим мнением согласились и другие представители Совета, отметив необходимость усиливать контроль за техническим состоянием общественного транспорта, фур и такси.

«Если в случаях с "легковушками" технические неисправности машины редко становятся причиной ДТП, то безопасность пассажиров и других участников дорожного движения напрямую зависит от технического состояния автобусов, такси и прочего транспорта. Тут как раз контроль должен быть усилен», - сказал член Общественного совета при МВД Игорь Черняк.

Кроме того, в Совете также обратили внимание, что введение добровольного техосмотра позволит существенно сократить случаи его покупки без проведения каких-либо осмотров автомобиля.

В свою очередь член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита права автомобилистов» Петр Шкуматов рассчитывает, что инициативу добровольного техосмотра примут до марта следующего года, когда планируется ввести штраф за его отсутствие.

«Мы ожидаем одобрения инициативы МВД России о том, что для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам технический осмотр станет добровольным. Мы поддерживаем эту инициативу МВД России, 85% автомобилистов ее тоже поддержали и надеемся, что она будут принята до 1 марта 2022 года, то есть до того срока, когда будет введен штраф за отсутствие техосмотра», - сказал Шкуматов.

Ранее в МВД России сообщили, что ведомство направило правительству РФ предложение отменить техосмотр для владельцев автомобилей и мотоциклов. При этом в министерстве полагают возможным ввести меры стимулирования к добровольному прохождению техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - говорится в ответе министерства на соответствующий запрос агентства.