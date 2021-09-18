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АвтоМир / Официально

48 пьяных водителей задержаны в Псковской области за неделю

27.09.2021 09:28|ПсковКомментариев: 0

1834 нарушения ПДД  пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 20 по 26 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области, были задержаны 48 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 11 - повторно.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

Зачастую причиной ДТП становится управление транспортным средством в состоянии опьянения, отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает: «Увидел пьяного за рулем - сообщи в ГИБДД!» «Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв», - заключили в ведомстве.

Теги: #пьяный за рулем #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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