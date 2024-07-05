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Появившийся на дороге лось спровоцировал аварию с пострадавшим в Пскове

Появившийся на дороге лось спровоцировал аварию с пострадавшим в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля в 23.50 на 290-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель - Псков.

По предварительной информации, водитель Skoda, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. ДТП было спровоцировано появившимся по пути следования лосем.

В результате ДТП пострадал пассажир автомашины. Мальчик 2017 года рождения доставлен в детскую областную больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

По информации источников Псковской Ленты Новостей в правоохранительных органах, ДТП произошло на участке трассы на территории Пскова.