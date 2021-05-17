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Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов

Судебные приставы Дновского и Дедовичского района взыскали с автолюбителя задолженность по 100 административным штрафам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Штрафы накопились по правонарушениям, предусмотренным частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час). Общая сумма задолженности составила 74,5 тысячи рублей.

Мужчина не предпринимал мер по оплате штрафов, а извещения о явке в отделение судебных приставов полностью игнорировал, рассказали в ведомстве.

Судебный пристав установил счета должника в различных кредитных учреждениях и вынес постановления об обращении взыскания на них. В ходе очередной проверки сотрудники ведомства получили информацию от одного из банков о том, что на расчетный счет должника начали поступать крупные денежные суммы. Эти деньги списали в счет долга. «Их хватило на оплату всех административных штрафов должника», - отметили в пресс-службе. Деньги перечислили взыскателю.

С начала 2021 года с этого автолюбителя в принудительном порядке взыскали уже 173 тысячи рублей по 207 штрафам (по линии ГИБДД), добавили в ведомстве.