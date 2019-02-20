Экономика

Индустриальный парк «Технополис» готовит площадки под инвестора

Индустриальный парк «Технополис» в Пскове готовит площадки под инвестора. Одно из преимуществ «Технополиса» - это его локация. Транспортная доступность - одна из важнейших составляющих для ведения успешного бизнеса. Локация открывает доступ к партнерству и рынкам сбыта не только России, но и Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси.

Транспортная доступность в макроприближении: 175 миллионов человек, 7 стран, более 6000 промышленных предприятий, более 4000 промышленных предприятий ЕС и Республики Беларусь, 4 морских порта. В регионе действуют более 80 компаний- перевозчиков, имеющих более 1000 единиц техники.

Стоит добавить, что сам «Технополис» находится в одном из самых удобных районов города, на пересечении транспортных магистралей - на улице 128-й Стрелковой Дивизии, дом 6. По любым вопросам обращайтесь по тел. 8-911-693-00-06. Пока сайт индустриального парка в разработке, уже работает официальная группа Вконтакте, паблик на Фейсбуке.