Экономика

Докторские сосиски, оригинальную колбасу с печенью и тушенку можно купить со скидками в магазинах «Деревня Соловьи» до конца апреля

С 15 по 30 апреля в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» приобретайте любимые мясные продукты от местного производителя по привлекательным ценам!

Любимые сосиски «Докторские» в ближайшие две недели можно приобрести по цене 275,40 рублей за кг. Полукопченая колбаса «Оригинальная» с печенью в фирменных магазинах сейчас продается за 211,50 рублей за кг.

Также до конца апреля действует спеццена на колбасу «Русская» - 223,00 рублей за кг, а также на колбасу «Диетическая» - 94,00 рублей за кг.

Обратите внимание! До конца апреля любимую многими гостовскую тушенку в банках от «Деревни Соловьи» вновь можно приобрести дешевле, воспользовавшись акцией. Все подробности - ЗДЕСЬ.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9