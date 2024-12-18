Общество

Ограждение поставят на новой детской площадке на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 18 декабря проконтролировал установку нового детского игрового комплекса на улице Яна Фабрициуса в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В эфире телеканала «Россия 24» 9 декабря состоялась «Прямая линия» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В ходе мероприятия к губернатору обратилась жительница Пскова Анастасия Кузнецова с просьбой об установке детской площадки во дворе ее дома по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 2/17.

Слушая обращение гражданки, Михаил Ведерников отметил важность создания комфортных и безопасных условий для детей. Он поручил соответствующим службам оперативно рассмотреть возможность установки нового игрового комплекса.

Уже 13 декабря на указанной территории был установлен новый детский игровой комплекс, а также демонтированы старые малые архитектурные формы, которые находились в неудовлетворительном состоянии.

В ходе обсуждения удовлетворённости псковички, по чьей просьбе была установлена площадка, было принято решение оградить площадку забором.

В заключение Михаил Ведерников подчеркнул инициативность местной жительницы и предложил ей создать территориальное общественное самоуправление (ТОС).

«Хотела сказать большое спасибо за такое быстрое принятие решения», - поблагодарила губернатора псковичка.