Экономика

Великолукский электротехнический кластер и промышленный кластер на базе «Титан-Полимера» договариваются о сотрудничестве

Представители великолукского Промышленного электротехнического кластера и промышленного кластера, который планируется запустить в особой экономической зоне «Моглино» (Псковский район), на базе ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», ведут переговоры по координации совместных действий. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский.

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«На территории особой экономической зоны будет сформирован новый кластер. Между этим потенциально образующимся кластером "Титан-Полимер" и существующим Промышленным электротехническим кластером уже ведутся переговоры о том, чтобы скоординировать свои действия. При организации производственной площадки "Титан-Полимера" использовать те возможности и продукты, которые производятся Промышленным электротехническим кластером. Это все мы видим как элементы сотрудничества», - отметил Александр Козловский.

Кроме того, депутат Госдумы РФ добавил, что считает потенциальное появление кластера на базе «Титан-Полимера» - положительным явлением для региона.

«Очень здорово, что кластер такой появится. И дай бог, чтобы открылся побыстрее и заработал. Надо понимать, это - новые рабочие места, новые возможности, открытие новых фирм, компаний это новые инвесторы. И главное: существующие компании, предприниматели могут поучаствовать в развитии этого кластера! Здесь какая-либо конкуренция, мне кажется, - отсутствует. Но, с другой стороны, если она и будет - это всегда возможность показать, что эти конкуренты будут тянуться друг за другом. Почему бы нет? Это такой элемент развития», - подчеркнул Александр Козловский.

Помимо этого, депутат Госдумы РФ отметил, что, по его мнению, в этой конкуренции не будет проигравших: «Такое взаимодействие будет обоюдовыгодным».