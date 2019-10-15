Экономика

Завод по производству полимерно-битумного вяжущего планируется построить в ОЭЗ «Моглино»

В особой экономической зоне «Моглино» планируется построить завод по производству полимерно-битумного вяжущего, используемого в качестве высокотехнологичной основы для асфальта нового поколения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инвестпроект на заседании наблюдательного совета ОЭЗ представила генеральный директор ООО «Евробит» Екатерина Кретова.

Она пояснила, что полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) – это композиционные материалы на основе битума с улучшенной структурой, модифицированной полимерными добавками. В производстве ПБВ используются вязкие битумы, продукты переработки нефти, СБС-полимеры, пластификаторы, сшивающие агенты и адгезионные добавки.

Екатерина Кретова заверила, что ПБВ отличает высокая эластичность, устойчивость, как к низким, так и к высоким температурам, а также то, что благодаря такому материалу продлевается срок эксплуатация дорожного покрытия в 1,5-2 раза.

Она уточнила, что мировым лидером по производству ПБВ является Аляска, в Европе – Германия. Рынок ПБВ в России оценивается экспертами как растущий.

Екатерина Кретова заявила, что инвестор планирует создать в ОЭЗ «Моглино» полную линейку ПБВ согласно ГОСТу и европейским стандартам, а также наладить качественный сервис с услугами по доставке, фасовке и т.д.

Выпуск первых образцов продукции планируется наладить уже в 2020 году. К 2023 году – выход на полную мощность.

Проект подразумевает 228 млн рублей инвестиций. Сбыт ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок – дорожные компании СЗФО. «Готовый продукт не может долго находиться в цистерне, поэтому транспортное плечо должно быть минимальным», - добавила Екатерина Кретова.

Потенциальный рынок сбыта, помимо СЗФО, – страны Прибалтики и центральной Европы, где, как заявил инвестор, спрос на данный момент на ПБВ выше, чем в России.

При реализации проекта будет создано 34 рабочих местах, по большей части – это водители (20 человек).

Предприятие подразумевает третий класс опасности и санитарную зону в 300 метров.

Также Екатерина Кретова отметила, что инвестор очень заинтересован в железнодорожной ветке, примыкающей к ОЭЗ «Моглино», которая там должна появиться в перспективе.

Члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестпроект. Также на заседании совета состоялось подписание соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности между ОЭЗ ППТ «Моглино» и ООО «Евробит».