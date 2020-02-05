Экономика

Псковская область вошла в топ-3 по зарплатным долгам на Северо-Западе

Росстат опубликовал данные о просроченной задолженности в регионах России по состоянию на 1 февраля. В лидерах антирейтинга по зарплатным долгам оказалась Псковская область.

Суммарная задолженность по зарплате в стране составила 2 млрд 251,3 млн, по сравнению с 1 января она увеличилась на 137,1 млн рублей (на 6,5%). Данные представили организации наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящиеся к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля на долги образовавшиеся в 2020 году приходится 132 млн рублей (5,8%), в 2019 году – 1 млрд 147,2 млн рублей (51,0%), в 2018-м и ранее - 972,1 млн рублей (43,2%).

Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 43%; строительство и добыча полезных ископаемых - по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9%; транспорт - 8%.

На Северо-Западе в топ-3 по зарплатным долгам вошли город Санкт-Петербург (144,2 млн рублей), Мурманская область (108,9 млн) и Псковская область (104,4 млн). Самый низкий показатель у Новгородской область - 0,6 млн рублей.