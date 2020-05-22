Экономика

Российские фермеры пожаловались на удорожание кормов и их компонентов

На недостаток доступных кормов и удорожание их основных компонентов жалуются российские фермеры. Об этом говорится в письме сенатора Сергея Лисовского в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Такая проблема возникла из-за монополии группы компаний «Содружество» на генно-модифицированную линию сои.

«В свое время «Содружеству» удалось сертифицировать генно-модифицированную линию сои, в результате она стала монополистом. На сегодняшний день они не только поставляют в Россию генно-модифицированную сою, но и устанавливают на нее высокую цену, потому что выступают монополистом. Сейчас наши животноводы покупают сою практически на $130-140 дороже, чем в Европе, - цитирует сенатора газета «Известия».

Сергей Лисовский отметил, что они не только поставляют в Россию этот компонент но и устанавливают на него высокую цену. В 2017 году «Содружество» занимало более 81% рынка соевого шрота, а в 2018-2020 годах ее доля составила около 99% рынка импорта сои. С учетом того, что доля соевого шрота в стоимости корма составляет порядка 35%, этот рост существенно влияет на себестоимость производства мяса птицы и в конечном итоге на цену для потребителя, написал он.

В этой связи сенатор направил в ФАС письмо с просьбой провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и принять меры для сохранения конкуренции. Решением может стать постановление правительства об упрощении ввоза модифицированной продукции.