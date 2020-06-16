Экономика

«Коронавирусные» меры господдержки проходят мимо Псковского облпотребсоюза

Меры господдержки, предусмотренные для предприятий, наиболее пострадавших от действия «коронавирусных» ограничений, проходят мимо Псковского облпотребсоюза. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ Николай Тесля.

«Меры господдержки предусмотрены, но мы не подходим по ОКВЭДу (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности – прим. ред.). Он у нас другой. Обращаемся с ходатайством о пересмотре. А то правительство расширяет меры поддержки, но мы ни по одному виду не подходим для того, чтобы их получить. Надеемся, наши предприятия определенные меры поддержки получат», - подчеркнул гость студии. По его словам, предприятия облпотребсоюза даже не могут воспользоваться льготным кредитом, потому что эта мера поддержки тоже связана с ОКВЭДами.

Николай Тесля напомнил, что ОКВЭД присваивался предприятиям налоговой инспекцией, и «в то время на это не обращалось особого внимания, потому что это было не нужно». А сейчас, когда коронавирус серьезно ударил по предпринимательству, вопрос по ОКВЭДу приобрел актуальность.

«Мер поддержки никогда мало не бывает. Но на региональном уровне как таковой адресной поддержки у нас нет, кроме того, что дали возможность формирования продуктовых наборов. Это поддержало сотрудников общепита, они были переориентированы. Но это разовая поддержка. Хочется, чтобы на государственном уровне к бизнес-сообществу прислушались и помогли малому и среднему бизнесу. Потому что под угрозой закрытия находится большое число предприятий. А это судьбы людей», - сказал Николай Тесля.

Тем не менее облпотребсоюз, по его словам, с оптимизмом смотрит в будущее. «Мы занимаем седьмое место по объемам деятельности в России и пятое по розничному обороту. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и не будем останавливаться на достигнутом. Поэтому наши амбиции устремлены только на развитие. За нас наши проблемы никто не решит, но если помощь будет, спасибо», - заключил председатель облпотребсоюза.