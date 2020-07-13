Экономика

Реальной поддержки бизнес от государства так и не дождался - Игорь Савицкий

Российский бизнес так и не дождался реальной поддержки от государства. Таким мнением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Бизнес был «брошен», ему реально никто не помогал, - добавил он. - То, что государство подбросило по налоговым льготам, кредитам под ноль процентов - все это съедается тем, что повысился НДС и ряд других налогов».

Игорь Савицкий подчеркнул, что в период пандемии коронавируса многие налоги для бизнеса нужно было отменить на какое-то время, но этого не произошло. «Никого по большому счету не интересует, что будет с бизнесом», - сделал он вывод.

Гость студии отметил, что эпидемия коронавируса привела к снижению импорта и экспорта, что драматично сказалось на всех видах экономической деятельности. По его словам, это привело к тому, что в последнее время заметно снизилось количество многих товаров повседневного спроса, а некоторые вообще исчезли с полок торговых сетей. И одна из причин этого, уверен гость студии, - снижение транспортных потоков.

Кроме того, к последствиям коронавируса псковский бизнесмен причислил снижение инвестиционной активности.

«Никто не строит новых предприятий, у многих предпринимателей были инвестиционные проекты, но они приостановлены», - заметил Игорь Савицкий и добавил, что если в настоящий момент инвестиционные проекты отложены, то в дальнейшем они могут быть и вовсе отменены.

Промышленник также обратил внимание на тяжелое положение сферы услуг - турбизнеса, ресторанов, магазинов. «Удар очень сильный, они наполовину уничтожены», - заявил он, отметив, что, возможно, в ближайшее время половина этого рынка будет потеряна.

«Бизнес выживает только в режиме постоянной диверсификации. Если сидишь на месте и ждешь - скорее всего, помрешь. Надо двигаться, искать новые возможности, неосвоенные рынки», - заключил Игорь Савицкий.