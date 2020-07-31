Экономика

Хуже было только в марте - рубль продолжает падать

Рубль в июле упал второй месяц подряд - на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта. Как сообщает Прайм, национальная валюта ослабила позиции на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.

Курс доллара к закрытию пятницы вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, курс евро - на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

В марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.