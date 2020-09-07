Экономика

Курс евро впервые за четыре года превысил 90 рублей

Курс доллара вырос более чем на 1%, до 76,24 руб. по состоянию на 13:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта поднялась выше отметки 76 руб. впервые с 26 августа.



Курс евро растет на 0,9% — до 90,07 руб. Выше отметки 90 руб. курс евро поднялся впервые с февраля 2016 года, пишет РБК.



Российская валюта упала к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,7%, до $41,9 за баррель. Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса на топливо, а также после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США.