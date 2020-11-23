Экономика

Проект стратегии социально-экономического развития Псковской области рассмотрел бюджетный комитет

Проект стратегии социально-экономического развития Псковской области на период до 2035 года рассмотрел сегодня, 25 ноября, комитет по бюджету областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев напомнил, что необходимость разработки нового документа связана с тем, что предыдущая стратегия в этом году заканчивает свое действие.

«Стратегия опирается на ключевые показатели как региона, так и Северо-Западного федерального округа и России в целом. Но работа над стратегией, конечно, не заключалась только в анализе этих данных. В октябре прошлого года в Пскове проводилась стратегическая сессия, в которой приняли участие около 120 человек – представители власти, бизнеса и общественности. Все предложения анализировались и учитывались при разработке стратегии», - рассказал он.

Андрей Михеев обозначил, что основные задачи стратегии – развитие экономики и стабилизация демографической ситуации в регионе, и добавил, что во многом в новом документе сохраняется преемственность с предыдущей стратегией, которая пока еще продолжает действовать.

По его словам, стратегия социально-экономического развития Псковской области включает в себя не только разделы по развитию отдельных направлений экономики – таких как промышленность, сфера АПК или туризм, но и такие важные аспекты как молодежная политика, развитие рынка труда, жилищного строительства, системы образования и сферы культуры и ЖКХ.

В стратегии обозначено, что стабилизации численности населения в Псковской области будут добиваться за счет повышения рождаемости и миграционной политики.

В стратегии также ставится задача по созданию условий самореализации жителей региона за счет развития системы образования, образования не только общего, но и дополнительного.

Проект стратегии в соответствии с федеральным законодательством о стратегическом планировании согласовывался с рядом профильных министерств. Их замечания также были учтены, уточнил Андрей Михеев.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов отметил, что на вчерашней встрече с фракцией «Единая Россия» губернатор Михаил Ведерников упомянул, что сейчас прорабатывается программа по четырем пилотным регионам по направлению развития газификации. «Можно узнать подробности?» - поинтересовался он у Андрея Михеева.

«В стратегии эти мероприятия еще не учтены, но в последующем она может быть скорректирована с учетом новых мероприятий, если они появятся», - ответил чиновник.

Депутат-единоросс Анатолий Тиханов в свою очередь спросил, что мешает особой экономической зоне «Моглино» показывать выдающиеся экономические результаты. «Я бы не сказал, что что-то мешает, - ответил чиновник. - Может быть, не показывает такие результаты, как хотелось, но плановые показатели, поставленные Минэкономразвития по привлечению резидентов,выполняются. Какие-то резиденты, которые появлялись ранее, не нашли финансирование. Как это бывает в бизнесе - кто-то уходит, кто-то приходит».

Андрей Михеев также напомнил, что сейчас развивается инфраструктура на второй площадке особой экономической зоны «Моглино».

Проект стратегии социально-экономического развития Псковской области получил поддержку парламентского комитета по бюджету. Окончательное решение депутаты примут завтра, 26 ноября, на очередной сессии Псковского областного Собрания.