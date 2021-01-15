Экономика

Число корпоративных банкротств сократилось за год в Псковской области

Число корпоративных банкротств значительно сократилось в Псковской области в 2020 году (-42%), следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Также заметное сокращение числа банкротств произошло в Хакасии (-53%), Башкортостане (-46,4%), Новгородской (-45,3%), Вологодской (-44%), Волгоградской (- 43%), и Омской (-40%) областях.

В полутора десятках регионов тенденция была противоположной: в Забайкальском крае (+53%), Адыгее (+73%), Кабардино-Балкарии (+22,5%), Белгородской (+15%) и Ленинградской (+21,8%) областях, пишет «Интерфакс».

В абсолютных значениях наибольшее число корпоративных банкротств в 2020 году было в Москве (2012; минус 23,1% по сравнению с 2019-м), в Санкт-Петербурге (729; -9,1%) и Московской области (706; -7,1%).

Наибольшее число банкротств в 2020 году зафиксировано в торговле (2583; снизилось на 23,65% по сравнению с 2019-м), строительстве (2111; -15%) и сфере операций с недвижимым имуществом (1183; -16,5%). А в сегменте гостиниц и общественного питания, который подпал под действие моратория, число банкротств снизилось на 37,84%, в абсолютных значениях это: 138 против 222 в 2019-м году.

Произошедшее в 2020 году резкое снижение банкротств компаний эксперты объясняют правительственным мораторием, который запрещал внешним кредиторам инициировать дела о несостоятельности значительного числа должников в период с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 года кредиторам. Он распространялся на компании из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. В начале апреля под его действие подпадали 1,29 млн компаний и ИП, а на 31 декабря 2020 года - 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП).