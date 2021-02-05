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Экономика

Псковский хлебокомбинат получит в залог долю в уставном капитале пустошкинского предприятия

07.02.2021 14:52|ПсковКомментариев: 0

Собрание депутатов Пустошкинского района дало согласие на передачу в залог «Псковскому хлебокомбинату» доли в уставном капитале ООО «Пустошкинский хлебокомбинат». Между предприятиями будет заключен договор целевого займа с целью погашения долгов по зарплате перед работниками пустошкинского хлебокомбината.

Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель районного собрания Дмитрий Зарембо, за данное решение депутаты проголосовали единогласно. При этом они добавили к проекту решения пункт рекомендовать главе района информировать собрание о ходе сделки и подписанных договорах. Дмитрий Зарембо отметил, что никакой политической окраски здесь не было, и напомнил, что вопрос о заключении договора целевого займа рассматривался на сессиях дважды. В декабре прошлого года он не прошел, так как не депутаты не получили от администрации района ни соответствующих пояснений, ни проектов документов. После этого председатель собрания с коллегами лично побывали на Псковском хлебокомбинате, встретились с его руководством — и только после этого приняли решение.

На фото: Дмитрий Зарембо

Как отмечает районная газета «Вперед», «вопрос о судьбе пустошкинского хлебокомбината и о задолженности по зарплате перед сотрудниками поднимался еще в мае 2020 года. Депутаты требовали от главы и администрации района найти варианты решения этих вопросов. Параллельно с этим депутатский корпус вел переговоры с администрацией Псковской области, комитетами с просьбой оказать содействие в решении судьбы пустошкинского хлебокомбината. Такая возможность появилась, когда этим вопросом заинтересовалось ОАО «Псковский хлебокомбинат». В 2020 году «Псковский хлебокомбинат» вышел с предложением заключить договор целевого займа с целью погашения долгов по зарплате перед работниками пустошкинского предприятия. В качестве обязательств - передача в залог доли в уставном капитале ООО «Пустошкинский хлебокомбинат», - пишет издание.

Источник: Псковская Лента Новостей
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