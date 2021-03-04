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Экономика

Псковской швейной фабрике приходится «сползать» на дешевую синтетику

12.03.2021 11:40|ПсковКомментариев: 1

Псковской швейной фабрике «Славянка» приходится «сползать» на «голую синтетику», потому что другие материалы сегодня слишком дороги для покупателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 12 марта, на совещании по мерам господдержки бизнеса сообщила руководитель фабрики Елена Косенкова.

«Ситуация страшнейшая по всей России. Сырья нет, сложные отношения с другими странами, которые оборачиваются санкциями. Сложная геополитическая обстановка может привести к тому, что текстильные предприятия страны лишатся доступа к турецким тканям. Мы уже "сползаем" на "голую синтетику", потому что другие материалы сегодня слишком дороги для покупателей», - поделилась она.

Елена Косенкова подчеркнула, что правительство РФ и Госдума должны работать над тем, чтобы увеличить покупательскую способность. «Нужно дать людям возможность зарабатывать», - добавила она.

При этом руководитель «Славянки» выступила с резкой критикой таких обсуждаемых ранее инициатив, как введение 4-дневной рабочей недели и повышение МРОТ.

Кроме того, она назвала мизерной оказываемую на региональном уровне поддержку бизнеса. «Легкую промышленность надо спасать», - обратилась Елена Косенкова к председателю регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву.

Руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский также назвал деньги, которые выделены по линии регионального фонда развития промышленности, крайне небольшими, которых «едва хватит на неделю работы среднего псковского предприятия».

Кроме того, он обратил внимание, что тяжело учесть потери тех предприятий, которые планировали рост выручки с учетом обязательств по возвращению инвестиционных вложений и займов. «У многих финансовые модели серьезно пострадали на фоне пандемии. Поэтому потери гораздо больше, чем это отражает официальная статистика», - сказал он.

«Что касается покупательской способности, я тоже выступаю за ее увеличение, ведь от этого зависят многие предприятия. Здесь, конечно, необходимы меры поддержки на федеральном уровне. Мы работаем над этим, но что-то получается, что-то не получается, давайте работать и стараться двигать», - добавил Александр Козловский.

В ответ Елена Косенкова заметила, что лучшая поддержка ее предприятия – это покупка костюмов «Славянки». «Жириновский, к примеру, поддерживает нас, покупает у нас костюмы», - поделилась она. Александр Козловский в ответ сообщил, что его дети одеваются на псковской швейной фабрике, кроме того, он постоянно ее рекомендует другим.

Гендиректор псковского хлебокомбината Виктор Почернин в свою очередь указал, что вопрос с низкой покупательской способностью не решить только за счет увеличения зарплат. «Она все равно будет съедаться, в том числе коммунальными платежами. Как только увеличим зарплату, вырастут цены и на все остальное», - высказался он.

Теги: #производство #Славянка #швейная фабрика
Источник: Псковская Лента Новостей
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