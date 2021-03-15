Экономика

Рубль продолжит укрепляться к доллару и евро – экономист банка «Открытие»

Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США, считает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Он отметил, что рубль по отношению к доллару пробил важный уровень сопротивления 73,1 рублей, а в случае преодоления отметки 72,6 – минимального курса с августа 2020 г. – будет открыта дорога к дальнейшему укреплению российской валюты в диапазон 70,6-72 рубля за доллар.

«В поддержку рубля сейчас выступает сохранение высоких цен на основные экспортные товары и начало налогового периода в России. До конца марта в бюджет может быть выплачено до 2,6 трлн рублей. Поддержать рубль также может Банк России, если ключевая ставка будет оставлена без изменения, а также снижение оценки рисков введения санкций на российский госдолг», - добавил Максим Петроневич.

Экономист полагает, что укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару. Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения/продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в Еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты.

На конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 рубля за доллара, евро – 84-85 рубля за евро, уточнил Максим Петроневич.