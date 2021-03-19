Экономика

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников

Правительство России выделит Фонду социального страхования более 12 млрд рублей на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Такая мера направлена на снижение напряженности на рынке труда, говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, пишет ТАСС.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования РФ на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приеме на работу в размере трех минимальных размеров оплаты труда», - сообщается в документе.

Эти средства были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам из-за «уменьшения численности граждан, признанных в установленном порядке безработными».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, меры стимулирования найма безработных позволят трудоустроить около 220 тысяч человек.