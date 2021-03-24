Экономика

Псковским муниципалитетам разрешат кредитовать друг друга

Муниципальные образования Псковской области смогут предоставлять друг другу кредиты сроком до трех лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассмотрели сегодня, 24 марта, депутаты областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова пояснила, что возможность для муниципальных образований в составе одного субъекта РФ предоставлять друг другу бюджетные кредиты предусмотрена для регионов федеральным законодательством. Теперь ее предложено законодательно установить на областном уровне.

Введение этой нормы дало право тем муниципалитетам, на территории которых располагаются инвестиционные проекты и в связи с этим появляется избыточная налоговая база, помогать соседним муниципальным образованиям.

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Цель заимствования и размеры платы за пользование кредитом устанавливаются на муниципальном уровне соответствующими соглашениями.

«На сегодняшний день в Псковской области такой порядок не применяется, но при возникновении кассовых разрывов в муниципалитетах он вполне может быть использован», - прокомментировала Людмила Павлова.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты поддержали проект закона и дали рекомендацию к его принятию на ближайшей сессии областного заксобрания, которая состоится завтра, 25 марта.