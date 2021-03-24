Экономика

Самые небольшие кредиты в СЗФО берут жители Псковской области

Северо-Западный Сбербанк выдал почти 900 тысяч потребительских кредитов общим объемом 234 млрд рублей за прошлый год. При этом 72% их них были открыты онлайн. Годом ранее этот показатель был на уровне 58%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Самыми цифровыми в прошлом году стали Мурманская область (81% кредитов оформлено через онлайн-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн), Санкт-Петербург (76%), Архангельск (74%). Реже других дистанционно брали кредиты жители Вологодской области (61%).

Мурманская область в лидерах и по самой большой средней сумме кредита – 316,5 тысячи рублей. А вот самые небольшие кредиты берут жители Псковской области, там в среднем приходится 197,8 тысячи рублей на одного заемщика.

«Мы видим, как с каждым годом все больше наших клиентов предпочитают интернет походу в банк. На 33% по Северо-Западу выросло количество потребительских кредитов, оформленных онлайн в прошлом году по отношению к 2019 году. Вклады также чаще открывают в онлайн-банке, чем в отделении. Растет доля платежей через дистанционные каналы. Технологии не стоят на месте, и такая тенденция будет продолжаться. Мы со своей стороны постоянно совершенствуем и расширяем возможности своих онлайн-сервисов. В Сбербанк Онлайн сейчас можно в любое время суток совершить большинство банковских операций, многие из них за считанные минуты», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

С 5 марта Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно прямо из дома в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Решение займет от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести ее) также удобно в Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.