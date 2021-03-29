Путин пообещал поддержать бизнес, который трудоустроит потерявших работу

Российские власти поддержит бизнес, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
При этом для создания новых рабочих мест, по словам президента, надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход.