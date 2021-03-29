Экономика

Путин пообещал поддержать бизнес, который трудоустроит потерявших работу

Российские власти поддержит бизнес, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда», - цитирует президента РИА Новости.

При этом для создания новых рабочих мест, по словам президента, надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход.