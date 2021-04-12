Экономика

Инвестпроекты двух компаний одобрил наблюдательный совет «Моглино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Его участники рассмотрели два инвестиционных проекта для реализации на территории ОЭЗ «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Первый проект принадлежит компании «Вудлайн» и заключается в создании высокотехнологичного безотходного производства полного цикла по выпуску мебельной заготовки. В ходе презентации проекта, которую представил инвестор Сергей Бурчаков, стало известно, что производство подразумевает изготовление мебельных заготовок и щитов, вагонки, клееного бруса, оцилиндрованного бревна и топливных брикетов. При этом отходы деятельности планируется использовать в качестве топлива в котельной, которая обеспечивает обогрев производственных помещений и работу сушильных камер. Объем инвестиций — около 200 миллионов рублей.

Второй проект — завод по созданию в «Моглино» производства медицинских изделий социальной направленности, — представил исполнительный директор компании-инвестора «Медипласт» Михаил Плешивцев. Компания планирует наладить выпуск расходных материалов для служб крови, аппаратов искусственной вентиляции легких и систем инфузионно-трансфузионной терапии для последующей поставки их в учреждения здравоохранения России, в том числе Псковской области. Предполагаемый объем производства — около 28 миллионов изделий в год. На реализацию проекта компания готова направить более 120 миллионов рублей.

Глава региона обратил внимание инвесторов, что в рамках реализации инвестиционных проектов заработная плата работников должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда в области.

По итогам заседания члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестиционные проекты и рекомендовали их к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После этого руководство особой экономической зоны заключило с компаниями «Вудлайн» и «Медипласт» соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».