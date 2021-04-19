Экономика

Какие проблемы могут ожидать российских заемщиков, рассказали в «Тинькофф Банке»

Хотя бы один раз кредитованием в России пользовались 60 миллионов человек. Если учесть общую сумму задолженности российских потребителей перед банками, то получается, что каждый гражданин в среднем должен банку около 130 тысяч рублей, что весьма внушительно. Однако по сравнению с другими странами этот показатель небольшой. На плечи жителей многих других стран ложится более серьезная кредитная нагрузка. Если вам нужно узнать, какие сейчас на кредит для малого бизнеса условия в банке, то зайдите на сайт любого финансового учреждения, например Тинькофф.

Какие проблемы могут ожидать российских заемщиков?

Для начала стоит отметить некоторые особенности рынка кредитования России:

Российские заемщики очень сильно закредитованы

Каждый десятый российский заемщик имеет более 5 невыплаченных кредитов на руках

Процент невозврата заемных средств очень большой

Процентные ставки весьма существенные

В условиях жесткой конкуренции банки выдают кредиты, заранее зная, что заемщики не смогут их погасить. Кроме того, если вас интересует текущая ставка кредита на пополнение оборотных средств на свой счет, то зайдите на сайт Тинькофф.

Все эти факторы могут негативно сказаться на заемщиках, если в мировой экономике начнут возникать какие-либо проблемы. Неприятности заемщики почувствуют по полной программе. Какие же факторы экономики могут к этому привести?

Рецессия

Повышение уровня безработицы

Замораживание зарплат

Снижение цен на сырьевые продукты (один из основных источников пополнения российского бюджета)

Однако не стоит говорить о плохом. В некоторых случаях кредит может быть выгоден, например:

При росте цен на жилье, которое вы купили по программе ипотечного кредитования

При удачном расширении или открытии бизнеса на средства бизнес-кредита

При кредите на образование, которое позволило найти хорошую работу

При покупке транспортной техники в кредит, которая в дальнейшем принесла более существенный доход и т. д.

Виновники проблем российских заемщиков

Согласно описанным выше проблемам, ситуация для заемщиков сегодня складывается весьма опасная. В этом виноваты:

Сами заемщики, которые часто не рассчитывают свои силы

Банки, которые выдают кредиты «всем подряд» и ведут агрессивную маркетинговую политику, буквально заставляя граждан оформлять кредиты. Основная цель банков часто – выдать как можно больше кредитов

Также основным виновником можно назвать и конкуренцию за клиентов, которая развернулась на рынке кредитования. В ближайшем времени банки будут вынуждены даже выдавать кредиты пенсионерам, чтобы увеличить количество своих клиентов.

Возрастная категория 18+.

Источник: акционерное общество «Тинькофф Банк».