Какие проблемы могут ожидать российских заемщиков, рассказали в «Тинькофф Банке»

Хотя бы один раз кредитованием в России пользовались 60 миллионов человек. Если учесть общую сумму задолженности российских потребителей перед банками, то получается, что каждый гражданин в среднем должен банку около 130 тысяч рублей, что весьма внушительно. Однако по сравнению с другими странами этот показатель небольшой. На плечи жителей многих других стран ложится более серьезная кредитная нагрузка. Если вам нужно узнать, какие сейчас на кредит для малого бизнеса условия в банке, то зайдите на сайт любого финансового учреждения, например Тинькофф.
Для начала стоит отметить некоторые особенности рынка кредитования России:
В условиях жесткой конкуренции банки выдают кредиты, заранее зная, что заемщики не смогут их погасить. Кроме того, если вас интересует текущая ставка кредита на пополнение оборотных средств на свой счет, то зайдите на сайт Тинькофф.
Все эти факторы могут негативно сказаться на заемщиках, если в мировой экономике начнут возникать какие-либо проблемы. Неприятности заемщики почувствуют по полной программе. Какие же факторы экономики могут к этому привести?
Однако не стоит говорить о плохом. В некоторых случаях кредит может быть выгоден, например:
Согласно описанным выше проблемам, ситуация для заемщиков сегодня складывается весьма опасная. В этом виноваты:
Также основным виновником можно назвать и конкуренцию за клиентов, которая развернулась на рынке кредитования. В ближайшем времени банки будут вынуждены даже выдавать кредиты пенсионерам, чтобы увеличить количество своих клиентов.
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Источник: акционерное общество «Тинькофф Банк».