Экономика

Особая экономическая зона «Моглино» получила высокую оценку министерства

Министерство экономического развития проанализировало деятельность экономических зон по итогам работы в 2020 году и дало особой экономической зоне «Моглино» высокую оценку. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«По показателю эффективности функционирования ОЭЗ «Моглино» вышла на 89% – это хороший результат! Будем делать все необходимое, чтобы пробиться в лидеры», - отметил губернатор.

Компания «Синтез Технолоджи» начала производство синтетических алмазов на арендных площадях в прошлом году. Кроме того, «Веллеранд Аутоматив Рус» там же запустила производство систем очистки выхлопа газов для легковых автомобилей. В ближайшей перспективе оба резидента планируют строительство собственных производственных мощностей. Резидент «Елме Мессер Рус» начал строительство воздухоразделительного завода по производству промышленных газов в этом году, добавил глава региона.

Всего, по словам Михаила Ведерникова, на конец первого квартала 2021 года резиденты вложили 8,2 млрд рублей и создали 224 рабочих мест.