Экономика

Семь брендов Псковской области участвуют в национальном конкурсе «Вкусы России»

Семь брендов Псковской области участвуют во II национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, это «Столбушенский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы», «Псковский иван-чай», «Псковские кокоры», «Печерский пряник», «Псковские заедки» и «Изборская черная соль».

Всего же на конкурс подано более 700 заявок со всей страны. Уникальные бренды продуктов питания – от широко известных отечественным потребителям до локальных специалитетов – представили 84 субъекта страны. Теперь их оценит экспертная комиссия и жители страны в ходе народного голосования, которое пройдет в период с 20 октября по 7 ноября. Итоги конкурса по восьми номинациям будут объявлены в ноябре на торжественной церемонии награждения победителей.

«У каждого народа на территории России – свои традиции, история и продукты питания. Некоторые блюда широко известны, но есть и такие, о которых еще никто не знает – настоящие гастрономические находки, - отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. - Наш конкурс призван познакомить потребителей с многообразием вкусов нашей Родины, а также дать стимул развитию агротуризма. Сегодня внутренний туризм в тренде, и люди все чаще посещают регионы, в том числе, чтобы познакомиться с фермерским бытом и попробовать необычные блюда. Растет интерес и к тем уголкам страны, которые до сих пор не воспринимались как туристические. Потому что вкус – очень важная составляющая любого путешествия».

Организатором национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс организован для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.