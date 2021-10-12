Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Аркадием Мурылевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) Гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Ключевые темы разговора – состояние псковского бизнеса в условиях затянувшейся пандемии и меры поддержки предпринимателей на фоне противоэпидемических ограничительных мер. Также ведущий Алексей Овчинников выяснит у бизнес-омбудсмена, что еще волнует сегодня наш бизнес, кроме пресловутого коронавируса, от кого и от чего сегодня приходится защищать его права.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Аркадию Мурылеву по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.