Экономика

В Псковской области растет число предпринимателей

К концу года число предпринимателей в Псковской области увеличилось несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и введенные на территории региона ограничения. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский.

По его словам, по состоянию на 10 декабря 2021 года в области было зарегистрировано 20 502 субъекта малого и среднего предпринимательства, хотя еще в августе ситуация была иной.

«Да, в августе 2021 ситуация была сложной, оставалось порядка 20 тысяч предпринимателей, но потом некоторые вернулись в бизнес, кто-то реорганизовал свое предприятие, пришли к нам и новые бизнесмены», - отметил председатель регионального отделения «Деловой России».